Lorena Romera 19 JUN 2026 - 13:39h.

La colaboradora posa en bikini y es duramente criticada por utilizar presuntamente la inteligencia artificial

Exclusiva | Las imágenes del momento en el que Makoke y Gonzalo se dan el 'sí, quiero' en Ibiza

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Makoke ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas, y no por nada que tenga que ver con su boda. La colaboradora de televisión ha compartido con sus seguidores una imagen de lo más veraniega: en la playa, saliendo del mar de forma muy relajada y luciendo un favorecedor bikini negro que realza su espectacular figura. Sin embargo, lo que prometía ser un posado para dar el pistoletazo de salida a la temporada estival se ha transformado en un aluvión de críticas debido al aspecto de su rostro, que muchos consideran que es producto de la inteligencia artificial.

No es la primera vez que la acusan de "abusar de los filtros", pero en esta ocasión sus seguidores han puesto la lupa y no han dejado pasar desapercibido el presunto uso de la IA. Son muchos los que aseguran de forma tajante que "la de la fotografía no es ella" y apuntan directamente al uso de herramientas de inteligencia artificial que habrían transformado por completo sus facciones.

"¿Quién es la de la foto?", "esta no es Makoke", "la IA bien, ¿no?", "si acercáis la foto, no es ella" o "madre mía, qué filtrazos lleva la amiga", son solo algunos de los muchos comentarios que ha recibido de su comunidad, que han reaccionado de forma incrédula al ver estas fotos "con tanto filtro en la cara", según consideran. La madre de Anita Matamoros, que disfruta de unos días de lo más relajados, no se ha pronunciado ante esta oleada de críticas.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Es más, en la publicación aprovechaba para dar las gracias por el cariño de ese sector de seguidores que la han arropado en estos días tan importantes tras su 'sí, quiero'. Un enlace que no ha estado exento de polémica: mientras ha habido quienes han considerado que el menú estuvo poco acertado, los ha habido que también han comentado su forma de cortar la tarta nupcial.