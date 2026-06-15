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La polémica está sobre la mesa tras la boda de Makoke y su novio Gonzalo en Ibiza. La televisiva y su novio se dieron por fin el 'sí, quiero' después de meses de espera y una enorme ilusión por confirmar ante el altar su amor.

La polémica

Sin embargo, hay quienes han decidido salir a criticar su forma de cortar la tarta durante la celebración. Como hemos podido ver en 'El tiempo justo', Makoke decide emplear toda su fuerza para partir la tarta, algo que ha generado tanto reacciones buenas como críticas.

La estilista Paloma González, que se encontraba en el plató del programa de Telecinco dispuesta a comentar todas las polémicas -incluido su vestido-, asegura que alucinó cuando vio las imágenes.

"Su comportamiento eclipsa el vestido", comparte González. Además, cree que "la educación" y "la clase" hay que "mantenerla" en un día tan importante.