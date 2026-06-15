Natalia Sette 15 JUN 2026 - 12:46h.

La hija de Makoke logró encontrar el vestido perfecto para la boda a pesar del contratiempo que tuvo

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Makoke por fin se ha dado el ‘sí quiero’ con Gonzalo tras tres años de relación. La espectacular boda fue celebrada en Ibiza con 115 invitados y un menú de 5 estrellas . A pesar del enorme contratiempo que tuvo su hija, Anita Matamoros, con la prenda que tenía pensado lucir, la influencer logró encontrar el vestido perfecto para el enlace de su madre.

A dos días de la boda, Anita confesó que se había quedado sin vestido para la boda de Makoke y Gonzalo . Había tomado la decisión de pedirlo online y cuando llegó no se parecía nada a lo que había visto en la web. Ella misma confesó que le quedaba “rarísimo” y que no le “gustaba nada”. Sus seguidores estuvieron de acuerdo y la creadora de contenido tuvo que ponerse a buscar otra opción rápidamente.

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Al final terminó por encontrar la prenda perfecta para una ocasión tan importante. Se trata de un espectacular y voluminoso vestido largo que destaca por su llamativo estampado floral, donde se fusionan de manera vibrante diferentes tonalidades de azul, verde y un fondo oscuro.

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El elemento más rompedor y estructurado del vestido se concentra en la zona del cuello y el escote, protagonizado por grandes volantes rígidos que enmarcan las facciones de la cara de Anita. Unos detalles que ella misma ha explicado que ofrecen una gran versatilidad a la hora de lucirlos: "Esto puede ir o así abierto o así cerrado", contaba mientras se vestía.

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La hija de Makoke optó por llevarla cerrada por ser la forma “más guay”. Además, el diseño cuenta con una sugerente abertura trasera que deja completamente al descubierto su espalda, aportando un toque de lo más sofisticado y sensual al estilismo.

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Para completar esta "tremenda fantasía", como ella misma ha definido el conjunto, Anita recogió su cabello en unas elegantes trenzas y apostó por un calzado de lujo. “Me voy a poner estos que son vintage y muy incómodos”, dijo divertida mientras enseñaba unas sandalias negras de tiras de la firma Gucci con una cuña de los más original y el icónico logo en dorado.

Sus seguidores no han tardado en reaccionar al ‘outfit’ con comentarios de todo tipo. Están aquellos que consideran que la elección ha sido perfecta y han llenado la sección de comentarios de “me encanta” o “preciosa y elegante”. No obstante, hay otros que creen que el vestido no es nada adecuado para la ocasión: “es feo”, “horterada total” o “con lo bonita que eres… un horror”.