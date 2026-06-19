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Cada vez son más los detalles que se conocen del supuesto 'simpa' que Froilán y Victoria Federica protagonizaron el pasado domingo en el Hotel Palace. 'El tiempo justo' ha sacado a la luz las imágenes, al completo, tanto de la entrada como de la salida de ambos del Hotel Palace, algo que nos da todavía más pistas de cómo fue ese 'simpa'. Además, Leticia Requejo ha desvelado todo lo que se gastaron y lo que dejaron a deber.

En las imágenes podemos ver a un Froilán y una Victoria Federica entrando al hotel sin muchas ganas de hablar ante la prensa. Sobre las 23:15 horas, podemos ver a Froilán entre risas abandonando el hotel de lujo junto a un amigo con quien parece indicar que habla del hecho cometido, el 'simpa' en cuestión.

Más tarde Victoria Federica sale también del hotel, sin responder mucho a la prensa: "No te voy a decir nada", le dice en un momento dado al periodista.

En 'El tiempo justo', Leticia Requejo ha aportado información más que relevante sobre este supuesto 'simpa'. En primer lugar, ha dejado claro que al principio, son dos grupos y después, se unifican todos en la misma barra.

"La cuenta final es de alrededor de 324 euros", asegura Leticia Requejo. Cuando salen todos, ninguno del grupo de los jóvenes hace el amago de pagar y el otro grupo de adultos, al percatarse de esto, paga -además de lo suyo- lo que le correspondía al otro grupo: "No se pagó ni hubo el amago de que se pagara". Leticia Requejo añade que tras el gesto del grupo de pagar, en donde estaba presente el CEO de la empresa que la periodista ya mencionó en 'El tiempo justo', el propio restaurante quiso invitarles a una ronda.