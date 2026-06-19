Pedro Jiménez 19 JUN 2026 - 16:38h.

El periodista, visiblemente emocionado en pleno directo: este ha sido el momento

¡Todos los programas de 'El tiempo justo'!: al completo, en Mediaset Infinity

Compartir







Hoy ha sido el último día de Luisa Chamizo, reportera de 'El tiempo justo', y César Muñoz y Alfonso Egea, presentadores del programa de Telecinco, no han querido despedirse de ella sin dedicarle unas emotivas palabras por su profesionalidad y lo bien que lo ha hecho todo este tiempo cubriendo todo desde Andalucía, contando últimas horas de gran importancia y siempre estando donde tenía que estar: en el foco de la noticia.

Ha sido el propio César Muñoz quien tras acabar una entrevista, se ha dirigido a la periodista para indicar que ha sido una reportera "fantástica": "Simpática, empática y con una forma de contar las historias y de abrir la ventana al resto de España fantástica. Te vamos a echar de menos y te mandamos un beso".

La reportera, visiblemente emocionada, le ha devuelto otro beso al programa: "Agradecida de 'El tiempo justo', el equipazo que hay delante y detrás de pantallas. Gracias a toda la gente que confía en nosotros para contar sus historias, que son importantes y dignas de contar. Y gracias por haberme dejado poner a Málaga y Andalucía en un buen posicionamiento".

Las emotivas palabras de Alfonso Egea

Alfonso Egea ha cogido el turno de palabra para también pronunciar un emocionante mensaje: "Para hacer lo que tú haces, el reporterismo es un trabajo dificilísimo. Y para hacer lo que tú haces, se tiene o no se tiene, eso no se aprende. Eres una magnífica profesional y mejor persona. Allá donde vayas serán muy afortunados de tenerte en su equipo. Un abrazo enorme".