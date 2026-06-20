Lidia González 20 JUN 2026 - 09:30h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ cuenta cómo se siente con el nuevo reto laboral al que se enfrenta

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

Compartir







Oriana Marzoli ha querido comentar, a través de su canal de mtmad, un importante paso que va a dar en el terreno laboral y por el que no puede estar más feliz. Después de aclarar los rumores que apuntaban a que ha estado con un chico en el Roland Garros, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se sincera sobre su nuevo proyecto profesional. La influencer ha querido hacer una reflexión sobre esta noticia y se muestra muy honesta frente a las cámaras. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que tiene que decir, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

Que la creadora de contenido disfruta mucho poniéndose frente a las cámaras de televisión o participando en diversos realities no es ningún secreto, pero ha querido contar cómo se siente con este nuevo reto que se le ha presentado. “Es otro escalón”, asegura visiblemente emocionada. La venezolana regresa a un lugar en el que ya ha estado, pero con un papel completamente diferente.

PUEDE INTERESARTE Exclusiva | Violeta Mangriñán recibe un mensaje de Oriana Marzoli

La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, que ha desvelado cómo fue la conversación en la que rompió con Facundo González, confiesa todos los detalles sobre esta aventura en la que se embarca y a la que le tiene muchas ganas. Diez años después de su participación, la creadora de contenido vuelve con un rol que está deseando poner en práctica: “Ahora me va a tocar hablar, tanto que la gente ha opinado de mí”.

La reflexión de la exconcursante de ‘SV’ sobre su futuro con Facundo González

PUEDE INTERESARTE Oriana Marzoli reacciona al comunicado de Facundo González y da nuevos detalles sobre su ruptura

Oriana Marzoli se ha abierto en canal con su amigo Kunno sobre su situación sentimental, ya que ambos están atravesando una ruptura. La creadora de contenido hace una reflexión sobre su futuro con Facundo González y habla sobre la posibilidad de volver con él.

Toda la verdad sobre la relación de Oriana Marzoli y Kunno tras su reality juntos

Oriana Marzoli se ha reencontrado con Kunno, alguien que ha marcado su paso por ‘LCDLF’, y han querido sincerarse sobre todo lo que han vivido. Los creadores de contenido cuentan toda la verdad sobre su relación tras su reality juntos y explican en qué punto se encuentra su amistad después de todo. Además, los influencers confiesas qué es lo que más y lo que menos les gusta al uno del otro. ¡Dale al play y descubre todos los detalles, en exclusiva, ya disponible en Mediaset Infintiy!