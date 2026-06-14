Fiesta 14 JUN 2026 - 19:32h.

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'Supervivientes 2026' terminó este jueves con una gran gala final donde Maica Benedicto se proclamó ganadora del reality. Desde el plató de 'Fiesta', los colaboradores analizan cómo se vivió esta gala y apuntan si consideran que Maica es una justa vencedora o no. Además, Miguel Frigenti tiene una información que no deja en buen lugar a Alba Paul, quien quedara como segunda clasificada, y es que el colaborador destapa que Maica y Claudia Chacón han sido marginadas por el resto de sus compañeros.

La relación de Maica y Claudia con el resto de sus compañeros ha sido un tanto tensa. Durante el transcurso del reality, veíamos los continuos enfrentamientos que ambas mantenían con algunos de ellos y cómo el público se unía para defender a ambas, salvándolas cada semana de las nominaciones y proclamando ganadora a una de ellas. Este enfrentamiento parece que ha permanecido una vez terminada la aventura, tal y como apunta Frigenti, quien comenta que todos los exparticipantes han quedado fuera de plató y ni Maica ni Claudia han sido invitadas.

Maica y Claudia no son invitadas a la cena de los supervivientes

"Me ha llegado una información que no me ha contado Maica que demuestra que Alba no ha sido tan buena compañera, sobre todo fuera. Porque, claro, se veía a Alba muy buena compañera cuando estaban las votaciones abiertas y jugando con mucha deportividad, pero a mí me han dicho que luego han quedado después del programa todos los concursantes de 'Supervivientes' para cenar y a las únicas que no han invitado han sido a Maica y a Claudia", revela Miguel Frigenti.

Rocío Flores considera que cada uno es libre de invitar a su casa a quien quiera, pero Frigenti no compra su opinión porque entiende que tendría lógica si invitase a cuatro o cincos participantes, "¿pero te llevas bien con todos?". "Eso se llama envidia porque te han ganado, que te pensabas que, por ser influencer, ibas a ganar", exclama el colaborador en defensa de Claudia y Maica. Marieta, por su parte, quiere exculpar a Alba Paul y señalar a todos los exparticipantes por igual.

¿Se arrimaron algunos concursantes a Alba Paul por interés?

El reencuentro de los exparticipantes ha continuado este domingo en casa de Dulceida y es aquí cuando el debate ha dado un giro: ¿Se han acercado algunos exparticipantes a Alba Paul para tener contacto con Dulceida? "Por eso se acercaban todos a Alba dentro del concurso, porque se pensaban que, por ser la novia de Dulceida, iban a arrasar todos en las redes", comenta Miguel Frigenti al respecto.

Suso añade que ha percibido que los concursantes trataban "con cierto favoritismo" a Alba y a Nagore "por ser amiguitos y quedar fuera" y Marieta considera que Alba ha hecho muy buen concurso y que "ella no tiene la culpa de que se le hayan arrimado por interés". La exclusiva de Frigenti y el debate de los colaboradores, en el vídeo. Y recuerda que, esta noche, 'Supervivientes: el debate final' comienza a las 22:00h horas para tratar todas las cuentas pendientes de los exconcursantes.