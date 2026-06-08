Lidia González 08 JUN 2026 - 12:30h.

La concursante de ‘Supervivientes’ confiesa si tiene una conversación pendiente con Claudia y defiende su papel como amiga

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Almudena Porras ha querido hablar de una de las mayores polémicas que ha vivido durante su paso por Honduras y dar su versión de todo lo que ha ocurrido. Después de sellar su reconciliación con Darío Linero, la concursante de ‘Supervivientes’ se defiende de las críticas que ha recibido tras su conflicto con Claudia Chacón. Ha llegado el momento de que la influencer explique cómo se siente al respecto y desvela lo que opina realmente de ella. ¡Dale al play y no te pierdas lo que ha contado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

Aunque comenzaron la aventura resaltando la amistad que tenían tras haber compartido experiencia en ‘La isla de las tentaciones’, lo cierto es que su relación dio un giro radical hasta terminar teniendo un brutal enfrentamiento. “Me han llamado de todo por redes sociales”, asegura la creadora de contenido al contar la cantidad de mensajes negativos que ha recibido por este conflicto. La audiencia quedaba polarizada por esta circunstancia, como Mayeli Díaz, quien no dudaba en sacar la cara por Claudia Chacón.

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Consciente de que, en ese momento, no ha sabido explicarse como lo hubiera necesitado, la influencer se sienta frente las cámaras para hablar claro sobre su papel como amiga: “Siempre la he defendido”. Sin embargo, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ también ha reconocido los errores que ha cometido y confiesa si tiene pendiente una conversación con Claudia. Además, la creadora de contenido revela lo que piensa de ella en realidad.

Almudena Porras enseña las secuelas que arrastra tras ‘Supervivientes’

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Almudena Porras no solo ha enfrentado todas las polémicas que ha tenido durante su paso por Honduras, sino que también ha compartido, con todos sus seguidores, uno de los aspectos que más interesa de su concurso. Tras 71 días de reality, la creadora de contenido enseña las secuelas que arrastra tras ‘Supervivientes’ y cuenta todas las preocupaciones que tiene al respecto. Además, explica el motivo por el que ha tenido que acudir al médico. ¡Dale al play y descubre todo lo que le ha ocurrido, en exclusiva, para Mediaset Infinity!