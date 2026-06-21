Fiesta 21 JUN 2026 - 19:25h.

Marieta ha "posado" con varios trajes de novia que no han convencido a Suso: la reacción del novio a los looks

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El próximo viernes 3 de julio Marieta y Suso se darán el tan esperado 'Sí, quiero' junto a sus familiares y amigos en una boda que llevan meses preparando. La pareja, que continúa más enamorada que nunca, ha visitado el plató de 'Fiesta' para contar cómo se siente de cara al que sin duda será el día más especial de sus vidas.

Marieta lleva meses preparando cada detalle de ese día tan especial, unos preparativos para los que Suso, como él mismo ha reconocido en más de una ocasión, se limita a "aceptar lo que Marieta quiere y decir que sí a todo".

El colaborador le ha reconocido a Emma García que su chica se siente muy nerviosa de cara al gran día y que incluso hay temas tabú: "En casa no se puede hablar del tema de sus vestidos, no quiere que yo sepa nada de nada, es un tema tabú en nuestra casa".

Marieta "posa" con distintos vestidos de novia

Lo que Suso no imaginaba es que iba a ver a Marieta vestida de novia antes del día de la boda. Miguel Frigenti, con ayuda de la IA, ha vestido a Marieta con una serie de looks de novia que no han dejado a nadie indiferente.

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Marieta rockera, Marieta sencilla, Marieta sexy, Marieta a lo gipsy... la de Elche se ha "probado" distintos looks y, aunque a ella alguno sí que le ha gustado, Suso no piensa igual: "¿De verdad te gustan esos vestidos? Son feos, a mí no me gusta ninguno". El momento tenso llegaba cuando Suso opinaba sobre el que Marieta consideraba su favorito: "Pues a mí no me gusta". ¿Quieres ver los looks de Marieta? ¡Dale al play!