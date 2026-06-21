Fiesta 21 JUN 2026 - 18:43h.

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Este 18 de junio, María Teresa Campos habría cumplido 85 años de edad y 'Fiesta' recuerda a la periodista y presentadora junto a los colaboradores y la presencia en plató de la que fue su amiga, Meli Camacho. Haciendo un repaso por la trayectoria profesional y personal de la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego, ha salido el nombre de Edmundo Arrocet, quien formó parte de la vida de la comunicadora y cuya ruptura sentimental fue de lo más polémica.

El nombre de Bigote Arrocet no es bien recibido por algunos de los colaboradores, pues critican duramente el papel que desempeñó el humorista en la vida de María Teresa: que si la cortó con ella de manera poco elegante, que si se aprovechó de ella, que si la utilizó por su dinero... llegados a este punto, Emma García pregunta a los colaboradores si los más allegados a la periodista no la pusieron en aviso, y es aquí cuando interviene Gustavo Guillermo.

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Meli Camacho comenta que sí, que María Teresa Campos era su amiga, pero que, por mucho que ella le pudiera advertir sobre Edmundo, al final la comunicadora hacía lo que quería. En este mismo punto, Gustavo, quien fuera chófer y fiel confidente de la presentadora, interviene en el programa para decir algo al respecto. Se pone en contacto con Diego Reinares y aclara algo para aportar luz a este debate que se está produciendo en el plató de 'Fiesta'.

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La seria advertencia de Gustavo Guillermo a María Teresa Campos sobre Edmundo Arrocet

"Con respecto a Bigote. Tres veces le dije que no era de fiar y me mandó a la mierda. No hubo una cuarta. Que me metiera en mis cosas, fue lo que me dijo", son las palabras de Gustavo Guillermo y que lee en directo Diego Reinares desde el plató. De esta manera, el chófer revela que él mismo advirtió a María Teresa sobre la pareja que tenía a su lado pero que ella, fiel a su carácter y a sus propias convicciones, no quiso hacer caso a su amigo.

No sería la primera vez que Gustavo Guillermo interviene en 'Fiesta' para aclarar algo con respecto a Edmundo Arrocet, pues recordemos que hace unos meses le plantó cara a Bigote cuando este insinuó que le era infiel a su mujer: "Empieza la guerra", llegó a decir el chófer, visiblemente molesto por este duro ataque por su parte.