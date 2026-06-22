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Todo estaba preparado para que Isabel Pantoja cantase en el Auditorio de Sevilla el próximo 27 de junio, en uno de los conciertos del Icónica Fest. Sin embargo, desde que Il Divo anunciase por sorpresa que se retiraba de la colaboración que iba a hacer con la tonadillera, para la artista de éxitos como 'Marinero de luces' o 'Se me enamora el alma' empezaron las diferencias con la organización como ha avanzado el periodista Antonio Rossi.

Los motivos de la drástica decisión

Según pudo saber Pepe del Real, existieron "discrepancias" entre el grupo italiano y Agustín Pantoja, el hermano de la madre de Kiko Rivera. Ahora, el periodista de 'El tiempo justo' avanza que, aunque desde el Icónica Fest "siguen trabajando para ofrecer el concierto", por ahora Isabel Pantoja no va a actuar en la capital andaluza.

Hay unos claros motivos que han llevado a Isabel Pantoja a tomar dicha decisión. "Hay discrepancias en los acuerdos firmados, considera que no se puede llevar a cabo el concierto", lanza Rossi como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.