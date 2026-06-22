Lidia González 22 JUN 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa cómo fue el proceso completo de su intervención y enseña su cicatriz

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Julia Garrigós tenía muchas ganas de aclarar algunas cosas que le han estado preguntando sus seguidores desde que saltase a la fama. Después de que Lucía Sánchez destapase lo que ha dicho Luis de su relación, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta todos los detalles de su operación de pecho. La influencer explica, paso por paso, todo el proceso de su intervención y desvela qué tipo de prótesis se puso, el precio que pagó y qué tipo de cicatriz tiene. ¡Dale al play no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

“Tenía muchas ganas de contároslo, me habéis preguntado mucho”, comienza explicando la creadora de contenido. La influencer ha explicado si fue un complejo lo que le llevó a pasar por el quirófano hace tres años. Julia enseña cómo era su pecho antes de la intervención y muestra el antes y después. “Es lo mejor que he hecho”, asegura tajantemente.

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha hecho un comunicado tras la emisión de su reencuentro con Luis, desvela que se pensó mucho hacer esta operación. Además, habla de la decisión que tomó de hacerse la intervención a través de la axila y enseña la cicatriz que le ha quedado. La influencer habla del resultado “natural” y el tipo de prótesis que lleva puestas: “Funcionan con la gravedad”. Además, explica cómo fue su recuperación. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!