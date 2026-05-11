Lidia González 11 MAY 2026 - 18:04h.

El participante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra una imagen de su sonrisa antes de ponerse las carillas

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Luis Capa se ha sincerado como nunca sobre algunos de los aspectos más desconocidos de su vida y ha querido hacer especial hincapié en su aspecto físico. Por ello, después de que Ainhoa Gómez recordase la dura desaparición de su perra en su barco familiar, el participante de ‘La isla de las tentaciones’ enseña cómo son sus dientes realmente, sin carillas. El influencer se sienta frente a las cámaras de mtmad para contar todos los detalles al respecto y no se deja nada. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha explicado, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Parecía Drácula”, comienza explicando el creador de contenido. El participante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha confesado y ha admitido los retoques estéticos que se ha hecho. Tras hablar de las carillas que lleva, muestra una imagen de cómo era su sonrisa antes de ponérselas y se sincera al respecto: “Es un complejo que tenía y decidí hacerlo”. Además, el influencer, que ha aclarado a qué acuerdo llegó con Julia antes del reality, desvela si tiene pensado realizarse algún retoque u operación estética.

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El participante de ‘LIDLT’ se sincera sobre el bullying que sufrió en la infancia

Luis Capa no solo se ha sincerado sobre sus retoques estéticos y su faceta como modelo, sino que también ha querido hablar de un complicado momento de su vida. El participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre el bullying que sufrió en la infancia y cuenta cómo lo vivió. El creador de contenido desvela el motivo en el que se apoyaban para comportarse de esa manera con él y confiesa si le ha afectado, de alguna manera, en la actualidad. ¡Descubre todo lo que ha dicho de este episodio de su vida!

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Luis Capa habla sobre el romance que tuvo con Marieta

Luis Capa ha mostrado su faceta más personal sacando a la luz todo su pasado amoroso y hablando de algunas de las personas conocidas con las que ha estado. El participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla sobre el romance que tuvo con Marieta y desvela el motivo por el que todo se terminó. Además, el creador de contenido se sincera sobre su trato con la familia de la influencer y se pronuncia sobre su boda con Suso Álvarez. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en exclusiva, ya disponible en Mediaset Infinity!