Lidia González 22 JUN 2026 - 13:20h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de sus planes de futuro con Luis Capa

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Julia Garrigós se sienta frente a las cámaras de mtmad para aclarar todos los detalles del momento que está atravesando y abrirse en canal sobre todo lo que ha vivido. Después de emitir un comunicado tras su hoguera final, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ actualiza su relación con Luis Capa tras someterse a terapia de parejas. La influencer se sincera como nunca y lo cuenta todo, en exclusiva. ¡Dale al play no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

La relación de la creadora de contenido ha sido muy cuestionada por su paso en República Dominicana, tanto por su parte como por la de su pareja, y ha explica cómo se ha sentido al respecto. Después de que Lucía Sánchez sacase a la luz lo que Luis habría dicho de la alicantina, la influencer cuenta cómo les ha afectado acudir a terapia juntos y lo que piensa su pareja al respecto. “Estamos en un proceso de adaptaciones”, se sincera la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ y habla de sus planes de futuro junto a él.

Todos los detalles de la operación de pecho de Julia Garrigós

Julia Garrigós ha querido resolver una de las principales dudas de sus seguidores desde que saltase a la fama y no ha dudado en contarlo todo. La creadora de contenido desvela todos los detalles de su operación de pecho y habla del proceso completo de su intervención. Desde su conversación con el cirujano hasta cómo fue su postoperatorio, la influencer lo cuenta todo. Además, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta qué tipo de prótesis se puso, cuánto le costó y qué tipo de cicatriz tiene. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha dicho, en exclusiva, para Mediaset Infintiy!