Lorena Romera 23 JUN 2026 - 13:22h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha viajado a su tierra natal y desconecta con uno de sus "planes favoritos"

Almudena Porras, sobre su crisis con Borja Silva: "No puedo seguir haciendo como si estuviera bien"

Compartir







Almudena Porras ha encontrado el antídoto perfecto para sobrellevar una de sus semanas más difíciles. Tras hacerse pública la crisis que atraviesa su relación sentimental con Borja Silva, la exconcursante de 'Supervivientes' y participante de 'La isla de las tentaciones' ha confesado cuál es su refugio. Lejos del ruido mediático y de la presión de las redes, la malagueña ha viajado hasta su tierra natal para buscar el calor de los suyos.

PUEDE INTERESARTE Almudena Porras llora al hablar del momento que atravesaba antes de ‘Supervivientes’

A través de sus historias de Instagram, la que fuera pareja de Darío ha compartido una entrañable fotografía en la que que desvela cuál está siendo su refugio en estos momentos de incertidumbre para ella. En la imagen se puede ver a sus abuelos sonrientes en un entorno de lo más hogareño y familiar.

Una estampa que la joven ha acompañado de una declaración cargada de sentimiento, donde deja claro lo mucho que está significado para ella vivir estos momentos: "De todos los planes del mundo, venir a verlos siempre será mi favorito". Además, añade otra frase que escribe junto al emoticono de un corazón vendado: "Ojalá los abuelos fueran eternos".

PUEDE INTERESARTE Almudena Porras toma una importante decisión tras su paso por 'Supervivientes'

Canal de Whatsapp de Telecinco

La crisis entre Almudena y Borja

Una visita de lo más necesaria, que llega poco después de que Borja confirme que atraviesan un momento complicado, asumiendo él toda la responsabilidad de la situación. El de Isla Cristina confesó que arrastra secuelas psicológicas desde su regreso de 'Supervivientes', admitiendo que no es "capaz de cuadrar su cabeza" y que su bache anímico y personal está afectando a su noviazgo.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Pese a todo, el tentador de 'LIDLT' quiso desmentir una ruptura definitiva y aclarar que no se trata de una falta de sentimientos por parte de la malagueña, que ahora mismo está "en el mejor momento de la relación" en lo que a enamoramiento se refiere. "El que está mal soy yo. El mayor culpable de mi relación esté pasando un mal momento soy yo", contaba.

Tras conocerse esta situación, Almudena Porras recarga pilas junto a los suyos. Una desconexión necesaria haciendo uno de sus "planes favoritos"; en su tierra natal y junto a sus abuelos.