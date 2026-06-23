Lidia González 23 JUN 2026 - 19:11h.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ y Jennifer Lara se liaron en la boda de Fani Carbajo

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Vai, presentadora de ‘En todas las salsas’, ha recibido, en riguroso directo, una impactante noticia que no ha podido callarse: Lucas Mera, exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, y Jennifer Lara se están conociendo. El influencer, que protagonizaba un emotivo reencuentro con Yuli Cagna, podría estar en otro momento personal muy dulce y los colaboradores desvelan que el inicio de su romance fue en la boda de Fani Carbajo. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo de ‘En todas las salsas’, disponible en Mediaset Infinity!

“Me acaba de llegar una información…”, comenzaba anunciando la presentadora. Ninguno de los colaboradores del plató podía esperarse este idilio y no han tardado en reaccionar a la noticia. La vallisoletana se sentaba en el plató del programa hace escasas semanas para reconocer que se había reconciliado con el padre de su hija, Ángel, y para hablar del mal momento que atravesaba con el padre de su hijo. Después de la complicada racha sentimental que ha atravesado la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, podría haber encontrado la ilusión de nuevo.

“El lío se dio en la boda de Fani Carbajo”, asegura la presentadora de ‘En todas las salsas’. Nieves Tristán, que conoce de primera mano el protagonista tras haber compartido experiencia en ‘La isla de las tentaciones’, se muestra muy clara al hablar de él: “De todos, es el más caballero”. Además, los colaboradores del programa debaten sobre el futuro de su relación y desvelan el gran paso que han dado: “Están de vacaciones juntos”. ¡Dale al play y descubre todos los detalles, en exclusiva, ya disponible en Mediaset Infinity!