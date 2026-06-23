Lidia González 23 JUN 2026 - 19:37h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta todos los detalles de su reencuentro con Lorenzo Ayala

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Nieves Tristán se sienta frente a las cámaras de ‘En todas las salsas’ para contar todos los detalles de su vida sentimental y desvelar algunos aspectos desconocidos hasta la fecha. Después de someterse a una lipotransferencia de glúteos, la influencer confiesa su recaída con Lorenzo Ayala tras su regreso de ‘La isla de las tentaciones 10’ y cuenta todos los detalles. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo de ‘En todas las salsas’, disponible en Mediaset Infinity!

Aunque ahora se encuentra en otro momento de su vida, la creadora de contenido ha admitido que volvió a verse con su expareja y se sincera sobre el punto al que llegó este reencuentro: “Hablamos de volver y retomar la relación”. La andaluza, que ha afirmado que ella dio el paso de contactar con él, desvela el motivo por el que no llegaron a darse una segunda oportunidad. Además, después de admitir los errores que cometió en su relación, confiesa si piensa que él sigue enamorado de ella.

Nieves Tristán desvela su historia de amor con Jesús

Nieves Tristán no puede ocultar el dulce momento que está viviendo con su nueva pareja. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela su historia de amor con Jesús. La creadora de contenido explica cómo ha sido tener que vivir en secreto su relación y desvela todos los detalles desde el momento en el que se vieron por primera vez.