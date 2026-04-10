Natalia Sette 10 ABR 2026 - 15:47h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' permanece ingresado en el hospital y no parece que vaya a irse a casa pronto

Nieves Tristán admite los errores que cometió con Lorenzo y se sincera sobre su relación actual

Compartir







Lorenzo Ayala continúa ingresado en el hospital y, lejos de poder dar una fecha concreta de alta, sigue actualizando su estado de salud desde una camilla. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones 9’ ha querido volver a sincerarse con sus seguidores y comunica su paso por quirófano.

“Con la foto más cutre que me podía hacer os dejo mi estado actual”, ha escrito junto a una imagen tomada en el baño del hospital, en la que aparece con el torso al aire y una chaqueta de chándal abierta. El influencer ha explicado que continúa sometiéndose a pruebas médicas para determinar con exactitud su estado.

“Esta mañana me he hecho una resonancia”, ha contado, sumando así una nueva exploración a la colonoscopia que le realizaron días atrás. Sin embargo, lo que más le inquieta ahora no es tanto el diagnóstico, sino el tiempo que le queda por delante en el hospital. “Por lo que me dicen los médicos creo que me queda aquí una semana más fácilmente”, ha confesado.

PUEDE INTERESARTE Marta Peñate, obligada a intervenir entre Lorenzo y Nieves tras su fuerte enfrentamiento

Pero si hay algo que le genera especial preocupación es la disparidad de opiniones entre los especialistas que lo están tratando. “Una me dice que operarme es la última opción y otro que con el antibiótico es improbable que se me quite la infección, que me van a operar casi seguro”, ha revelado. Una situación que, como es lógico, aumenta su incertidumbre ante un posible paso por quirófano.

Canal de Whatsapp de Telecinco

A pesar de todo, Lorenzo asegura encontrarse bien físicamente, algo que hace todavía más complicado sobrellevar el ingreso. “Sinceramente estoy hasta los huev*s de estar aquí, no quiero ser quejica porque sé que hay gente que está 1000 veces peor que yo, pero encontrarte bien, con 0 dolor y con energías y no poderte irte de aquí se hace duro”, ha expresado con total honestidad.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Otro de los aspectos que más le está afectando es la alimentación. Debido a su situación, su dieta está muy restringida. “Tengo mucha hambre todo el rato, solo me alimento de sopas, purés, yogures y manzanas”, ha detallado.

Aun así, el andaluz intenta mantener una actitud positiva dentro de las circunstancias. Consciente del apoyo que está recibiendo, ha querido terminar su actualización con un mensaje de agradecimiento: “Por último gracias a tod@s los que me seguís preguntando y preocupandoos que no sois pocos”.

Mientras espera nuevas noticias médicas, Lorenzo afronta estos días con paciencia, a la espera de saber si finalmente tendrá que pasar por quirófano o si el tratamiento logrará evitarlo.