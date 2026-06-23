Lidia González 23 JUN 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ saca a la luz lo que se ha estado callando de su relación con Juanpi Vega y cuenta el motivo de su ruptura

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Sandra Barrios ha tenido tiempo para procesar todo lo que ha vivido durante las últimas semanas y se ha querido sentar frente a las cámaras de mtmad para explicar el punto en el que se encuentra. Después de anunciar el difícil momento que estaba atravesado con su expareja, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ rompe su silencio para contar todos los detalles de su ruptura con Juanpi. Conocedora de que todos sus seguidores están expectantes por saber lo que ha pasado, la influencer lo cuenta todo. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que tiene que decir, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

Hace un par de semanas, la actitud de los andaluces durante el debate de ‘La isla de las tentaciones’ hizo saltar las alarmas que se confirmarían posteriormente a través de un comunicado en el que admitían la crisis en la que estaban sumidos. Después de aparecer en su canal de mtmad completamente derrumbada, la influencer ha hecho una cronología completa de su relación hasta el momento en el que han puesto punto final. “Os pienso contar la verdad”, explica la creadora de contenido a la hora de sacar a la luz todo lo que ha estado callándose este tiempo.

“Ha sido complicado, el amor no se llora”, asegura la que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela el verdadero motivo por el que su relación ha terminado saltando por los aires, aunque en un principio, pudiera parecer que estaban en un gran momento. A pesar de que ambos han defendido siempre lo bien que se llevaban y lo feliz que estaban, la influncer cuenta toda la verdad y confiesa cómo ha sido la última conversación que ha mantenido con Juanpi. ¡Dale al play y descubre lo que ha ocurrido entre ellos, en exclusiva, para Mediaset Infinity!