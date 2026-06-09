Lidia González 09 JUN 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, entre lágrimas, habla sobre su distanciamiento con Juanpi

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Sandra Barrios ha pasado una semana muy dura por el giro radical que ha dado su vida sentimental y ha querido sentarse frente a las cámaras de mtmad para abrirse en canal con todos sus seguidores. Después de cargar contra Mara tras opinar sobre su relación con el andaluz, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, rota de dolor, se sincera sobre el complicado momento que atraviesa su relación con Juanpi. ¡Dale al play y no te pierdas sus primeras palabras tras lo sucedido, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

A pesar de que parecía que los exconcursantes de ‘Gran Hermano DÚO’ estaban más cerca que nunca, algo que había hecho saltar todas las alarmas sobre su situación, lo cierto es que su relación ha dado un giro radical. Hace tan solo unos días, los influencers compartían unos duros mensajes sincerándose sobre su situación y, ahora, la protagonista de la noticia da un paso al frente para confesarse. “Me siento un hundida”, sentencia la creadora de contenido sin poder contener las lágrimas.

Después de todo lo que se ha dicho, la andaluza ha creído conveniente que tenía que sentarse a explicar la dura situación que está viviendo y el extremo al que ha llegado. “No tengo fuerzas, me estoy volviendo un poco loca, lo veo todo negro”, asegura la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’. Con mucho dolor, la influencer cuenta que faltan “muchas piezas en el puzle” para conocer todo lo que ha pasado en su relación con el andaluz.

Visiblemente afectada y entre lágrimas, se derrumba al contar cómo está afrontando este momento tan difícil que atraviesa y se sincera sobre las personas que le están ayudando a seguir adelante. Además, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ agradece el apoyo que está recibiendo por parte de todos sus seguidores y hace una reflexión: “Han pasado muchas cosas en un año y no quiero perderme”. La influencer, que acostumbra a hacer un contenido muy alegre, ha decidido mostrar la realidad de lo que está viviendo y explicar el delicado momento en el que se encuentra por su distanciamiento con Juanpi. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!