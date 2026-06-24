Carlos Otero 24 JUN 2026 - 11:50h.

El participante canario de 'La Isla de las Tentaciones' llevaba una vida muy tranquila antes de participar en el reality

Leila León, rota, le manda un emotivo mensaje a Atamán: “Te tienes que querer y valorar”

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Uno de los participantes más emblemáticos de la temporada 10 de 'La isla de las tentaciones' ha sido Atamán Cabañas, que nos ha regalado algunos de los momentos más virales y emocionantes del reality de parejas. Pero la vida del joven canario, de 27 años, va mucho más allá de lo vivido en República Dominicana, por lo que profundizamos en varios aspectos de su etapa previa al programa.

Lo primero que debemos saber es que Atamán se llama realmente así. Su nombre entronca directamente con la tradición guanche y significa "la cima del cielo" o "el que está por encima de todo". En el estreno del programa, el concursante bromeó con Sandra Barneda sobre la sonoridad de su nombre y se comparó con los grandes superhéroes de los cómics y el cine (Superman, Aquaman, Spiderman…).

Trabajaba en un supermercado y era muy viajero

Aunque ahora parece haber encontrado una salida profesional en el universo de las redes sociales, antes de la televisión Atamán trabajaba en un supermercado. Él mismo lo explicó en su vídeo de presentación del reality, en el que además dejaba entrever que ocupaba un puesto con cierta responsabilidad. Este detalle ayudó a presentarlo ante la audiencia como un chico "normal", trabajador y de vida discreta.

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Las publicaciones del joven en redes sociales antes de su paso por el programa dibujan a una persona amante de los animales y muy viajera. Cuenta con stories fijadas con destinos de distinto tipo, desde escapadas a Granada hasta viajes a Nueva York o Kuala Lumpur.

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Su abuela Mari, un gran referente

La persona más importante en la vida de Atamán es su abuela Mari, por la que siente una gran devoción. Es tal el cariño que le tiene que forma parte de uno de los tatuajes que decoran su cuerpo: la lleva dibujada en su pierna izquierda. El canario mostró en TikTok la reacción de su abuela cuando llegó a casa con el tatuaje.

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En otros vídeos de esa red social, su abuela protagoniza junto a él momentos cotidianos y emotivos: bailan, comentan novelas turcas o simplemente participan en sus bromas. La mujer ha estado a su lado en los momentos más duros de su relación con Leila y no dudó en consolarlo durante una emisión de 'El debate de las tentaciones'.

Aficionado al deporte y de rubio platino

El historial de publicaciones de Atamán aporta más detalles sobre su vida antes de 'LIDLT'. Por ejemplo, que es una persona muy deportista: lo mismo entrena en el gimnasio que practica buceo o esquía. También ha experimentado con su imagen y en sus fotos más antiguas sorprende luciendo el pelo rubio platino.