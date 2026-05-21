Lidia González 21 MAY 2026 - 09:00h.

El participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela si va a operarse las orejas tras los comentarios negativos que ha recibido sobre su físico

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Atamán ha decidido sentarse frente a las cámaras de mtmad para responder a algunas cosas que se han dicho sobre él y despejar las grandes dudas de todos sus seguidores. Después de que Leila Léon hable del perro que tienen en común, la participante de ‘La isla de las tentaciones’ contesta a las críticas que ha recibido por sus orejas. El canario se sincera sobre uno de los temas más comentados respecto a su físico y confiesa si tiene complejo. ¡Dale al play y descubre todos los detalles, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

El creador de contenido se ha abierto en canal para sincerarse sobre su físico y uno de los aspectos que más han dado de qué hablar: “Mucha gente habla de ello”. El canario admite que es una cuestión con la que lleva lidiando toda la vida y que ha sido objeto de moda en diversas ocasiones: “Desde pequeño se llevan riendo de mí”. Por ello, el participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido romper su silencio para pronunciarse sobre esta situación.

Atamán se ha mostrado muy tajante a la hora de responder a los comentarios negativos que le han llegado sobre su físico y asegura que se ha hablado mucho de este asunto. Dicho esto, el creador de contenido ha desvelado si ha sido un aspecto que le ha pesado a lo largo de su vida y confiesa si ha tomado la decisión de operarse. Además, después de que Leila León enseñe imágenes de cómo era antes de su paso por ‘La isla de las tentaciones’, revela si tiene algún retoque estético. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infintiy!