Lidia González 21 MAY 2026 - 18:19h.

El participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta la historia tras todos sus tatuajes: el de su abuela o el que comparte con Leila León

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Atamán se sienta frente a las cámaras de mtmad para responder a “una de las grandes dudas” que le han surgido a sus seguidores sobre él. Después de Leila León hable del perro que tienen en común, el participante de ‘La isla de las tentaciones’ enseña todos sus tatuajes. Sin duda, uno de los aspectos que más ha llamado la atención sobre el canario es la cantidad de tinta que tiene en el cuerpo y ha mostrado todos ellos. Además, el influencer habla del desastre estético que sufrió por uno de ellos. ¡Dale al play y descubre todos los detalles, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

El creador de contenido cuenta con muchos recuerdos plasmados en su piel y ha contado la desconocida historia que se esconde tras todos ellos. Uno a uno, el participante de ‘La isla de las tentaciones’ comparte todos los diseños que tiene. Además, Atamán echa la vista atrás para contar la impactante anécdota que tiene sobre el primer tatuaje que se hizo, con tan solo 16 años. A pesar de lo ilusionado que estaba, el influencer se dio cuenta de que había un grave error en él: “Fue surrealista, me dio algo”.

El canario, que se ha reencontrado con Irini en República Dominicana, explica todos los detalles sobre cómo solucionó esta situación y se sincera sobre el resultado. Además, ha querido hablar del icónico tatuaje que tiene de su abuela en la pierna y explica la historia completa al respecto. El creador de contenido también ha desvelado el tatuaje que tiene en común con Leila León y el significado que se esconde tras él.

Atamán confiesa si tiene complejo por sus orejas

Atamán ha querido contestar a algunas cosas que se han dicho sobre él desde que apareciera, por primera vez, en ‘La isla de las tentaciones’ y no ha dudado en mostrarse más sincero que nunca. El creador de contenido responde a las críticas que ha recibido por sus orejas y confiesa si tiene complejo. El influencer ha desvelado que se trata de algo con lo que ha tenido que lidiar desde que es pequeño y explica cómo ha influido en su vida.

El participante de ‘LIDLT’ se sincera sobre su rebelde adolescencia

Atamán ha echado la vista atrás para recordar un episodio de su vida del que se arrepiente. El participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre su rebelde adolescencia y asegura que es algo que siente mucho por su madre. “Tuve una época muy mala”, explica el creador de contenido y confiesa por qué motivo. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!