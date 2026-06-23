Nagore Robles se realiza un nuevo tratamiento en la cara para mejorar el estado de su piel

Natalia Sette 23 JUN 2026 - 16:09h.

La exconcursante de 'Supervivientes' acude a su clínica estética de confianza para realizarse un nuevo tratamiento en su piel

Nagore Robles hace un reflexión tras años en terapia

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Nagore Robles se encuentra en un momento vital de plena transformación y reconexión consigo misma. Si recientemente compartía con sus seguidores el lanzamiento de su proyecto más personal y solidario , ahora la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha querido enfocar esos cuidados hacia su bienestar exterior y se realiza un nuevo tratamiento en la cara para mejorar el estado de su piel.

Tras su intenso y comentado paso por la última edición del programa de supervivencia, su piel está resentida por estar continuamente expuesta al sol. Es por ello que ha decidido acudir a su clínica estética de confianza para someterse a un novedoso procedimiento facial. No es la primera vez que se realiza un tratamiento para mejorar alguna parte de su cuerpo y siempre lo ha hecho público, esta vez no iba a ser menos.

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A través de sus ‘stories’ de Instagram, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ ha querido mostrar con total naturalidad los detalles de su última sesión de belleza, compartiendo las ventajas de este método. “Hoy me he hecho un tratamiento para mejorar la textura, la firmeza y la luminosidad de la piel”, ha comenzado desvelando a sus fans.

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Para la colaboradora de televisión, este paso era fundamental de cara a revitalizar su piel tras los días de exposición: “Elimina las pequeñas arrugitas y la verdad que el resultado es espectacular”, ha asegurado sin tapujos. La profesional del centro ha explicado en profundidad en qué consiste el tratamiento.

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“Es una micropunción que estimula el colágeno mientras vamos penetrando activos en la piel, en tu caso reafirmantes e iluminadores”, ha especificado sobre las propiedades de los productos. La asesora del amor ha querido recalcar que, lejos de ser un proceso molesto, la parte final es de lo más placentera: “Al terminar me ha puesto una mascarilla fresquita y calmante que me ha dejado la piel súper bien”.

La creadora de contenido se ha mostrado de lo más satisfecha con los beneficios inmediatos que ha notado, eliminando además los posibles miedos de sus seguidoras sobre los efectos secundarios del tratamiento. “El resultado me gusta muchísimo. La rojez permanece tan solo un ratito y trata rejuvenecimiento, cicatrices, manchas…”, ha dicho con sinceridad.

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Para terminar, Nagore Robles ha desvelado las pautas necesarias para conseguir la máxima eficacia. Es un proceso que requiere constancia si se busca resultados a la largo plazo: “Entre 4 y 6 sesiones, espaciadas 2 semanas, dependiendo del objetivo”.