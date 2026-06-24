Lidia González 24 JUN 2026 - 13:17h.

La exparticipante de ‘Casados a primera vista’, contundente, tacha a Luciana Tamagni de victimista

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Laura Ulldemolins se ha dejado muchas cosas en el tintero y ha aprovechado su canal de mtmad para decir todo lo que no ha podido hasta ahora. Después de responder a las críticas que la tachan de tener una relación interesada, la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ carga contra Luciana tras su enfrentamiento en ‘Amor o lo que surja’. La catalana ha querido sentarse frente a las cámaras para decir todo lo que piensa. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Se me quedaron muchas cosas por decir”, comienza anunciando la creadora de contenido. La influencer ha tenido un cara a cara con Luciana, quien no dudaba en reaccionar a su relación con Borja, y ha sido muy clara a la hora de hablar de la actitud que tuvo con ella: “La vi despechada y con rabia descomunal”. La que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ asegura que ha leído las conversaciones de Luciana y Borja y cuenta que la versión de la mallorquina no se ajusta a la realidad: “La actitud de víctima no funciona siempre”.

Borja oficializa su compromiso con Laura Ulldemolins: su proposición

Borja ha querido dar un paso muy importante en su relación y no ha dudado en prepararle una sorpresa por todo lo alto. El que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ oficializa su compromiso con Laura Ulldemolins y le hace una proposición. El influencer toma una decisión sobre su futuro con la catalana y, tras una romántica cena, le hace una pregunta y ella reacciona. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha pasado, en exclusiva, para Mediaset Infintiy!