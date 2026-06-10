Lidia González 10 JUN 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘Casados a primera vista’ recorre todas las estancias de la casa en la que vive con Borja aclara lo que pagan de alquiler

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¡Laura Ulldemolins ha dado un paso muy importante en su relación! La catalana ha querido actualizar todos los detalles respecto a su vida sentimental y explicar la decisión que ha tomado. Después de anunciar su romance con un beso, la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ abre las puertas de la casa que comparte con Borja. Muy emocionada por seguir sumando momentos justos, la influencer muestra todos los detalles de su nuevo hogar, con piscina, gran patio y vestidor. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

Hace tan solo unas semanas, Borja ya ponía sobre la mesa la posibilidad de ir a vivir juntos, ya que argumentaba que estaba “cansado de perder el tiempo”. “Hemos decidido mudarnos porque nos queremos mucho”, asegura la creadora de contenido. Los influencers han enseñado cada rincón de la casa en la que van a comenzar su nueva vida juntos y con la que van a poner a prueba cómo es la convivencia en su relación. La catalana tiene clara cuál es la estancia que más le gusta de su adosado y no ha dudado en mostrarla al completo: “Es enorme”.

Después de darle muchas vueltas, la creadora de contenido se ha sincerado frente a las cámaras de mtmad para contar el motivo por el que han decidido dar este paso en su relación y hablar de la situación en la que se encontraban: “Estábamos un poco incómodos”. Los que fueran participantes de ‘Casados a primera vista’ aseguran que son “muy felices” y no han dudado en abrirse en canal para explicar los grandes planes que tienen preparados para esta nueva etapa de su vida.

Además, la creadora de contenido ha contado ha explicado todas las reformas que quiere llevar a cabo en su nuevo domicilio. La catalana habla de la distribución de su casa en común con Borja y, entre risas, explica cuál es “el cuarto de llorar”. Laura Ulldemolins y Borja responden todas las preguntas al respecto y aclaran cuánto pagan al mes de alquiler. ¡Dale al play y descubre todo lo que han contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!