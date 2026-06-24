El cantante ha compartido en sus historias de Instagram su versión de lo ocurido en el show de Córdoba, en el que una menor ha cobrado gran parte del protagonismo

Polémica en el último concierto de Dani Martín tras bromear con una niña y decirle que está "mal educada": "Ojalá deje de ser tu fan"

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Tras la polémica generada en redes sociales sobre la actitud de Dani Martín con una niña en su último concierto, el propio artista ha querido pronunciarse y aclarar la situación.

Todo ocurrió el pasado sábado, 20 de junio, durante el show del cantante en Córdoba. Entre el público, se encontraba una niña con un cartel que le pedía subir al escenario. "Fue algo bastante tierno y cómico", explica Martín, quien, desde un "tono payaso", le espetó: "Pero bueno, ¿cómo que quieres subirte al escenario? ¿Y tiene que ser ya? Cuándo tú lo digas? Estás un poco mal educada eh".

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Tal y como ha explicado el intérprete de 'Zapatillas', "yo lo hice desde este tono de comunicación, de risa, y todo el mundo riéndose. No daba para más el asunto".

Pese a todo, ha querido "pedir disculpas a todos los ofendidos". "Caminaré de rodillas hasta la carretera esta tarde, pero de verdad que ya creo que lo mejor va a ser no comunicarnos entre las personas en un escenario, porque cada cosa es mirada con una lupa y sacada de contexto, cortando los vídeos, editándolos... No sé", lamenta.

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Asimismo, el compositor deja claro: "No sé qué más me faltó hacer y qué más me falta hacer, de verdad. No es que me ponga triste, es que me parece como que no estamos bien. Necesitamos todo el rato como que haya problemas y todo está bien. Los verdaderos problemas son otros".

El exvocalista de 'El Canto del Loco' ha asegurado que "jamás en la vida le faltaría el respeto a una niña", y recalca: "Fue algo cómico, de humor y de absoluto cariño con las formas que le hablé".

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Para finalizar su mensaje, espeta: "El que se sienta ofendido le pido disculpas, aunque no tenga que hacerlo, pero bueno, parece que tenemos la piel muy fina últimamente".

Las palabras de Dani Martín llegan horas después de que numerosos usuarios de plataformas como X, Instagram y TikTok cuestionaran y criticaran su comportamiento con la pequeña. "Creo que la niña no vuelve a ir a un concierto de Dani Martín ni pagándole", "Ojalá deje de ser tu fan", "Qué necesidad de soltarle a la niña todo eso", "Qué vergüenza", se observa en las redes.

Mientras tanto, otros también han salido a defender al cantautor. "La niña ha tenido el día mas feliz de su vida, solo veo comentarios de amargados y envidiosos", "Pues me parece estupendo lo que ha dicho", "Madurad un poco. Está jugando con su público y es maravilloso", se lee.