Lidia González 25 JUN 2026 - 16:40h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta cómo se ha repartido la custodia de su perro con Atamán y lo que va a pasar en el futuro

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Leila León se emociona especialmente a la hora de hablar de un tema que le afecta y se ha abierto en canal para contar todos los detalles de la situación. Después de sacar a la luz imágenes de su pasado, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara el futuro de la custodia de su perro en común con Atamán. La influencer cuenta todo lo que va a pasar y se sincera como nunca. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha dicho, en el capítulo completo, disponible Mediaset Infinity!

Durante su paso por República Dominicana, la creadora de contenido ha dejado muy claro que una de sus grandes preocupaciones sobre lo que pudiera pasar con su relación era su perro. Después de contar todos los detalles sobre cómo su perro llegó a su hogar y tras lo que ha sucedido entre ella y Atamán, la influencer cuenta qué es lo que va a pasar con él. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta cómo se han repartido su custodia durante la emisión del programa y lo que va a suceder a partir de ahora: “Me da mucha pena”.

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Leila León le manda un emotivo mensaje a Atamán

Leila León ha querido abrirse en canal por completo para dedicarle unas bonitas palabras a la persona con la que ha compartido once años de su vida. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, entre lágrimas, le manda un emotivo mensaje a Atamán. Sin poder contenerse y rota de dolor, la creadora de contenido explica lo complicado que ha sido perderle en su vida y cómo ha cambiado su situación de manera radical.

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La exparticipante de ‘LIDLT’ cuenta lo que ha vivido con David Vaquero en secreto

Leila León también ha querido romper su silencio para contar todo lo que ha vivido en secreto en su relación con David Vaquero. La creadora de contenido cuenta cómo ha sido tener que mantener a escondidas todo lo que ha vivido junto a su pareja hasta que terminase la emisión de ‘La isla de las tentaciones’. La influencer hace una cronología completa de toda su relación tras salir del reality. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha dicho, en exclusiva, para Mediaset Infinity!