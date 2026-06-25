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Anita Williams no deja de sorprendernos tras su paso por ‘Supervivientes’, ‘Gran Hermano’ y ‘La isla de las tentaciones’. Ahora, la influencer se lanza al mundo de la música y, siguiendo los pasos de su expareja Montoya, ha estrenado su primer sencillo, ‘Mala fama’, muy en línea con su trayectoria televisiva.

Sin embargo, el tema no está exento de polémica. Algunas críticas apuntan a que la canción podría estar hecha con inteligencia artificial, mientras que otras señalan que estaría cargada de indirectas hacia su expareja Montoya, algo que él ya habría hecho anteriormente en uno de sus temas.

Anita Williams: "Es un tema que le escribí al padre de mi hijo y lo he adaptado a la actualidad"

‘Vamos a ver’ ha podido hablar con Anita, quien ha querido aclarar que la canción es suya y que la voz es la suya propia: “Llevo desde los 14 años escribiendo música y obviamente no es inteligencia artificial. Cantando tengo otra voz. La promoción ha ido fatal, lo he sacado rápido y corriendo y así no se hacen las cosas, me tendría que haber esperado y haberlo hecho bien”.

Además, explica a quién va dirigida la canción y en qué punto se encuentra su relación con Montoya: “No sigo tirando de Montoya, esta canción va para todos los hombres que han pasado por mi vida. De hecho, es un tema que le escribí al padre de mi hijo y lo he adaptado a la actualidad. Me apuntaron con el dedo y ni siquiera se ha dignado a enviarme un mensaje, así que personas así no las quiero en mi vida”.