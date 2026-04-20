Lorena Romera 20 ABR 2026 - 16:17h.

La pareja de 'Gran Hermano' ha anunciado una noticia que marca un antes y un después en su relación

Violeta Crespo y Edi Insua hablan de sus planes de ser padres tras el test de embarazo negativo

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La historia de amor de Violeta Crespo y Edi Insua, que nació bajo los focos y las cámaras de 'Gran Hermano', acaba de alcanzar su momento más álgido al comunicar esta feliz noticia. La pareja ha dado el paso más importante de su relación tras un año y medio sorteando kilómetros y haciendo todo lo posible por hacer que su noviazgo superase todos los retos que iban encontrando por el camino.

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Desde que salieron de la casa de Guadalix de la Sierra, en diciembre de 2024, la madrileña y el gallego han vivido su relación en un auténtico ir y venir de viajes y trenes. Entre Galicia y Madrid, o escapadas románticas por diversos rincones de España, Violeta y Edi han gestionado una relación a distancia que, lejos de desgastarse, se ha ido fortaleciendo con el tiempo (hasta se comprometieron en diciembre de 2025, en su primer aniversario).

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Sin embarg, las despedidas por fin han llegado a su fin. La pareja ha elegido Madrid como el escenario para empezar su vida en común, estableciendo en la capital su primer nido de amor. A través de sus respectivos perfiles de Instagram, con un vídeo en el que les vemos sentados en el suelo de una casa que todavía está sin amueblar, la pareja de 'GH 19' ha hecho partícipes a sus seguidores de esta buena noticia.

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"Un suelo, dos tenedores y un montón de sueños compartidos. Nuestro primer hogar en Madrid, y ya se siente como casa", ha escrito la influencer junto a este post que ya acumula cientos de mensajes de enhorabuena por parte de sus incondicionales, que les han visto ir cumpliendo con cada uno de los objetivos que se han propuesto.