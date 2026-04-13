La pareja de influencers que ya está comprometida ha aclarado si quieren ser padres a corto o largo plazo tras darse el 'sí, quiero'

Edi Insua, de 'Gran Hermano', comparte una foto de su hijo junto a Violeta Crespo

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La historia de amor entre Edi Insua y Violeta Crespo sigue sumando capítulos dignos de reality… y también de titular. La pareja, que se conoció en ‘Gran Hermano’ y que ya ha dado pasos importantes como su compromiso, atraviesa uno de sus momentos más mediáticos tras protagonizar recientemente un inesperado test de embarazo.

Todo ocurrió en sus redes sociales, donde ambos compartieron con total naturalidad la incertidumbre ante una posible noticia que podría haber cambiado sus vidas, la de un posible embarazo. Finalmente, el resultado del test fue negativo, algo que trajo alivio inmediato, sobre todo teniendo en cuenta el punto vital en el que se encuentran.

Lejos de ser un tema tabú, la maternidad (y paternidad) siempre ha estado sobre la mesa en su relación. Él, que ya es padre, ha demostrado tener una visión más serena sobre la posibilidad de ampliar la familia; ella, en cambio, ha reconocido en varias ocasiones que no es algo que tenga en mente a corto plazo, aunque su postura ha ido evolucionando con el tiempo.

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¿Tienen planes de ser padres a corto plazo?

En este contexto, durante su paso por el festival de Los40 Primavera Pop que se celebró el pasado viernes en Madrid en el Movistar Arena, la pareja se enfrentó con humor y naturalidad a nuestras preguntas sobre el resultado de ese test.

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¿Qué habría pasado si ese test hubiese sido positivo? ¿Cómo viven realmente la idea de ser padres juntos? ¿Y qué opinan sobre las relaciones, los desengaños o incluso la infidelidad? Las respuestas, cargadas de humor, complicidad y alguna que otra pulla entre ellos, reflejan la naturalidad con la que viven su relación… pero también nos dejan claro hacia donde quieren dirigir su relación.

Violeta ha confesado que si llega ver eso “se desmayaría”, mientras que Edi decía que él ya estaba preparado porque es padre ya de un niño y sabe a lo que se enfrenta. La influencer ha explicado con un humor por qué se hizo el test y el motivo por el que su chico bromeó en redes “que se iba a quedar calvo” si hubieran recibido esa noticia. Además, tal y como puedes ver en el vídeo que encabeza la noticia, la pareja ha confesado cuáles son sus planes respecto a ser padres y si lo harán a corto o largo plazo.

¡Dale play al vídeo y no te pierdas la entrevista al completo!