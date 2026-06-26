Lidia González 26 JUN 2026 - 18:06h.

El colaborador de ‘En todas las salsas’ cuenta todo sobre la última cita de la actriz y el futbolista

¡No te pierdas el programa completo! En Mediaset Infinity

Compartir







Darío del Alcázar ha sido el encargado de poner sobre la mesa una información de una de las parejas más relevantes del momento y ha contado todos los detalles. Todo lo relacionado con la incipiente pareja causa mucho revuelo y el colaborador de ‘En todas las salsas’ muestra imágenes del último encuentro de Ester Expósito y Mbappé. El creador de contenido explica todos lo que envuelve a esta cita de la pareja y lo cuenta todo. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo de ‘En todas las salsas’, disponible en Mediaset Infinity!

Las imágenes que le han llegado al colaborador del programa son de aproximadamente hace un mes y Darío del Alcázar ha detallado todo lo que ocurre en ellas: “Es una imagen muy costumbrista de la pareja”. Situados en pleno centro de Madrid, la actriz y el futbolista, que anteriormente estuvo relacionado con María Aguilar, disfrutaban de un agradable paseo en coche: “A él lo vemos conduciendo y a ella de copiloto en un cochazo”. ¡Dale al play y descubre todo sobre la cita de la pareja, en exclusiva, para Mediaset Infinity!