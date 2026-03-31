La actriz ha reaparecido en el primer show de Rosalía en Madrid y su actitud, tras ser preguntada por el futbolista, no ha pasado desapercibida

Ester Expósito aviva los rumores de relación con Kylian Mbappé: en el palco VIP del Bernabéu, un guiño y su apoyo al futbolista

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Ester Expósito y Kylian Mbappé siguen dando que hablar. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente su relación, sus apariciones conjuntas en las últimas semanas han alimentado las especulaciones sobre un posible romance entre ambos.

Ahora, la actriz ha reaparecido públicamente en el primer concierto de Rosalía en el Movistar Arena de Madrid, dentro de su gira 'Lux Tour', y su actitud no ha pasado desapercibida. Para la ocasión eligió un un conjunto completamente negro formado por pantalones capri ajustados, tacones de aguja y una chaqueta biker de cuero.

Aunque ha evitado pronunciarse sobre su vida sentimental, ha dejado entrever que atraviesa un momento personal muy positivo, y su reacción tras ser preguntada por el futbolista ha despertado la curiosidad de sus fans y de quienes siguen de cerca sus movimientos.

La reacción de Ester Expósito

Expósito se ha mostrado visiblemente feliz, con una actitud cercana y natural ante los medios. Acompañada por varios amigos, se mostró especialmente entusiasmada por el espectáculo musical, y no dudó en elogiar a la artista catalana tras el show: "El concierto ha estado espectacular. No puede estar de otra manera que brillante y espectacular", manifestó.

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Sin embargo, la atención mediática estaba centrada en sus encuentros con Mbappé. Ante las preguntas directas, la actriz ha optado por la discreción, esbozando una sonrisa que ha hablado por sí sola y espetando una frase que muchos han interpretado como una confirmación indirecta.

"No voy a decir nada, pero yo estoy súper", una respuesta lo suficientemente reveladora como para mantener viva la intriga sobre su situación sentimental.

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Durante su conversación con la prensa, la actriz también ha sorprendido al reconocer que, pese a su reciente presencia en el Bernabéu para ver un partido del Real Madrid -durante el que jugó Mbappé-, el fútbol no es precisamente una de sus grandes pasiones: "La verdad es que el fútbol no me gusta mucho, pero el partido bien". Un comentario que refleja que su asistencia al encuentro habría tenido más que ver con motivos personales que con interés deportivo.

Asimismo, su íntimo amigo, Sergio Momo, con el que acudió al Bernabéu, ha querido desviar el tema sobre el posible romance de la actriz y el deportista: "El partido estuvo súper, muy divertido. Mbappé jugó increíble. La pareja de Atlético de Madrid y Real Madrid es una pareja que la verdad es que es muy fogosa, siempre da un juego".

Los encuentros que desataron los rumores

Los primeros rumores sobre su presunta relación comenzaron a finales del pasado mes de febrero, cuando ambos fueron vistos juntos en varias ocasiones en París, donde el futbolista mantiene gran parte de su vida personal y profesional.

Poco después, las sospechas crecieron cuando Ester se dejó ver regresando a Madrid en el avión privado del delantero.

El siguiente capítulo llegó el pasado 22 de marzo, cuando la protagonista de 'Élite' se personó en la zona VIP del Estadio Santiago Bernabéu, invitada al palco privado del jugador para presenciar el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid.