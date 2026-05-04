La pareja fue localizada en Cagliari, capital de la isla de Cerdeña, destino elegido para unos días de descanso y donde han acaparado un sinfín de titulares

La curiosa reacción de Ester Expósito al ser preguntada por Kylian Mbappé tras los rumores de relación

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Las últimas imágenes han terminado por confirmar lo que durante semanas era un secreto a voces: Ester Expósito y Kylian Mbappé mantienen una relación que ya no se esfuerzan en ocultar. Su escapada a Italia ha servido como el escenario definitivo donde su historia de amor ha quedado expuesta al detalle a través de una serie de fotografías que muestran una cercanía y complicidad hasta ahora inédita.

La pareja fue localizada en Cagliari, capital de la isla de Cerdeña, destino elegido para unos días de descanso que, lejos de pasar desapercibidos, han acaparado un sinfín de titulares a nivel internacional.

Dos restaurantes y la sorpresa de Mbappé a Expósito

Todo comenzó durante su estancia en un restaurante local. Allí, varios testigos captaron a la actriz y al futbolista en actitud especialmente cariñosa. La velada llamó todavía más la atención por la sorpresa que Mbappé le había preparado a Expósito: una gran tarta con dedicatoria incluida.

Las imágenes de su cita han sido compartidas en las redes sociales por el propio equipo del restaurante, Lo Scoglio Cagliari. "En Cagliari, el 1 de mayo se celebra a lo grande... ¡entre San Efeso y reuniones que pasan desapercibidas! ¡Alessandro con un tal Mbappé!".

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Y añadía la publicación: "P.D. No podemos revelar nada sobre lo escrito en el postre... pero puedes tratar de adivinar en los comentarios. Nos vemos frente al mar".

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No ha sido al único restaurante que han acudido durante sus vacaciones. También a La Paillote Cagliari, local que ha publicado un 'post' junto a la actriz y el futbolista.

"Entre los primeros invitados de esta temporada, Kylian Mbappé y Ester Expósito. ¡Gracias por elegir La Paillote!", han comentado desde el restaurante.

Besos y complicidad en alta mar

Pero, sin duda, otro de los momentos que más ha llamado la atención y en los que han sido fotografiados ha sido a bordo de un yate en alta mar.

Las instantáneas han captado varias secuencias de ellos: primero charlando y disfrutando del sol entre risas y gestos de complicidad. Después, una cercanía cada vez mayor, y en un momento clave, Ester se recuesta sobre Mbappé mientras él la rodea con el brazo. Acto seguido, llega el beso. Un gesto repetido en varias tomas que deja poco margen a la imaginación.

En otras capturas, ambos aparecen en bañador, relajados, tumbados al sol y conversando con total tranquilidad. Se trata de unas fotos que rompen con la discreción que habían intentado mantener hasta ahora y que muestran una faceta completamente privada de su vida sentimental. Y es que, hasta hace poco, la relación entre Expósito y Mbappé se movía en el terreno de la especulación.

Por el momento, ni Ester Expósito ni Kylian Mbappé han hecho declaraciones públicas sobre su relación. Sin embargo, las imágenes hablan por sí solas.

En medio de una polémica

El viaje también ha generado polémica. Todo comenzó apenas 48 horas después de que el club emitiera el parte médico sobre la lesión muscular del futbolista en el músculo semitendinoso.

Con el equipo sumido en una crisis de juego y a pocos días del Clásico, la filtración de las fotografías de vacaciones con la actriz no han sentado nada bien a los madridistas. Por el momento, el Real Madrid mantiene silencio.

La preocupación no se ha quedado solo en la capital española. A poco más de un mes del inicio del Mundial 2026, la prensa francesa ha calificado la actitud de su capitán como "arriesgada". En París se teme que la falta de ritmo competitivo y una rehabilitación poco estricta pasen factura a 'Les Bleus' en la cita mundial.