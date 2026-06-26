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Kiko Rivera ha confirmado que mañana estará en el festival de Sevilla. Su madre no actuará, pero él sí participará en el evento. El DJ únicamente ha querido pronunciarse sobre este asunto a través de sus redes sociales. Lola también ha preferido mantenerse al margen, mientras que Anabel Pantoja ha evitado hacer declaraciones.

Tras el comunicado del festival y la indignación de los fans, hoy conocemos en 'Vamos a ver' la versión de Isabel Pantoja. Pepe del Real explica el verdadero motivo por el que la cantante no actuará en Sevilla: "La agencia de Isabel Pantoja se pone en contacto conmigo para hacernos saber las razones por las que suspende el concierto. Se trata simplemente de diferencias económicas relacionadas con el caché. Isabel cobró por adelantado 120.000 euros de los 160.000 pactados y quedaban 40.000 euros por abonar quince días antes de la fecha del concierto".

Pepe del Real: "Sus abogados consideran que hubo un incumplimiento contractual"

Además, añade lo que le han trasladado los abogados de la artista: "Los organizadores querían reducir esa cantidad porque, tras la cancelación de Il Divo y la devolución de 190 entradas, decidieron no realizar ese pago. Entonces Isabel opta por no presentarse al concierto. Sus abogados consideran que hubo un incumplimiento contractual, ya que primero tenían que haber abonado el importe acordado y después resolver las diferencias".

Por su parte, Giovanna González ha podido hablar con la organización del festival: "Aseguran que se mantienen en todo lo que han dicho hasta ahora, que no tienen nada más que añadir, que el festival sigue adelante, que el asunto está en manos de sus abogados y que se verán con Isabel Pantoja en los juzgados".