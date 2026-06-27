Berto González 27 JUN 2026 - 09:00h.

La presentadora del 'El show de Paz' cuenta con un importante patrimonio gracias a su trabajo en televisión, sus negocios en la moda, hostelería y la publicación de sus libros de éxito

Así es el original lugar que Paz Padilla tiene en su casa para recordar a su marido

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Paz Padilla se prepara para volver a la parrilla de Telecinco con el estreno de su nuevo formato, 'El show de Paz'. La presentadora y humorista regresa a la cadena en una etapa marcada por nuevos proyectos profesionales y por una trayectoria empresarial que ha ido consolidando durante décadas. La gaditana ha construido un importante patrimonio gracias a sus inversiones, sus negocios familiares y saber diversificar bien sus fuentes de ingresos. Después de más de treinta años de carrera, Paz Padilla cuenta con un importante entramado empresarial que va desde la moda y la hostelería hasta el sector editorial y el inmobiliario.

Negocios, libros y una marca de moda propia

La propia Paz ha explicado en distintas ocasiones que nunca ha permanecido largos periodos sin trabajar y que siempre ha buscado nuevas oportunidades profesionales. Este objetivo le ha permitido crear un buen colchón económico respaldado tanto por su trabajo artístico como por los distintos negocios que ha desarrollado a lo largo de los años, también junto a su hija Anna Ferrer Padilla.

Uno de sus primeros pasos en el mundo empresarial llegó con la apertura de varios negocios de hostelería. En 2017 puso en marcha el restaurante Los Tunantes de la Villa, situado en Villaviciosa de Odón en Madrid, y también impulsó el conocido chiringuito El Trompeta, ubicado en Zahara de los Atunes, uno de los enclaves más especiales para la presentadora. El primer negocio que abrió en Villaviciosa de Odón tuvo que cerrar sus puertas varios meses después de su apertura, y su segundo negocio hostelero, 'El trompeta', sigue abierto y se ha convertido en una de sus principales fuentes de ingreso.

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Su aventura empresarial continuó en el sector de la moda. Junto a su hija Anna Ferrer puso en marcha NoNiNá, una marca inspirada en la cultura, en la esencia marinera y en el estilo de vida gaditano. Lo que comenzó como una tienda física en Zahara de los Atunes acabó evolucionando hasta convertirse en una firma propia de ropa y complementos. Con el crecimiento del proyecto nació posteriormente la sociedad 'NoNiNa Zahara S.L.', desde la que desarrollan el negocio. La firma comenzó vendiendo sus diseños a través de internet y posteriormente evolucionó con establecimientos físicos en Cádiz y Madrid.

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Aparte de la televisión, la hostelería y la moda, su incursión en el mundo editorial ha resultado especialmente rentable. Tras la muerte de su marido, Antonio Juan Vidal, publicó 'El humor de mi vida', una obra que conectó con miles de lectores y que superó el millón de ejemplares vendidos. El éxito del libro dio lugar además a una adaptación teatral con el mismo nombre.

Posteriormente llegó 'Madre', su segundo trabajo literario, centrado en la figura materna y en las experiencias personales que han marcado su vida en cuanto a la maternidad. Recientemente, Paz Padilla ha publicado su último libro titulada 'Alzo el duelo', que es el texto más íntimo que ha publicado la presentadora hasta el momento: "Aquí recojo los trocitos que quedaron de mí. Este libro es una terapia para mí, pero también lo es para tí", explica Paz Padilla en sus redes sociales.

El verano de 2022, Paz Padilla compró una furgoneta que hacía de tienda ambulante cuando estaba impulsando su marca 'NoNiNá' y, junto a su hija Anna recorrieron toda la geografía española vendiendo sus productos en los mercadillos. Madre e hija registraron una cifra de ventas de 1,2 millones de euros y un total activo de 879.000 euros que quedaron reflejados en la sociedad 'Polboart S.L.'.

Esta sociedad, amplió su objeto social para abarcar también las ganancias de sus publicaciones literarias, las cuales ascendieron a 700.000 euros en 2023, cuyo valor empresarial ascensión a 2,1 millones de euros.

A ello se suma su actividad en redes sociales. Con una comunidad que supera los dos millones y medio de seguidores, Paz Padilla se ha convertido en un rostro muy atractivo para las marcas. Su presencia en las plataformas digitales le permite colaborar con empresas, promocionar sus propios negocios y generar ingresos a través de campañas publicitarias y acuerdos comerciales. Además, junto a Anna Ferrer participa en Papaya Comunicación, una agencia especializada en representación y comunicación de creadores de contenido e influencers.

Un importante patrimonio inmobiliario repartido entre Madrid, Cádiz y Girona

Otro de los pilares fundamentales de la fortuna de Paz Padilla se encuentra en el sector inmobiliario. La presentadora ha reconocido en distintas entrevistas que parte de su patrimonio está relacionado a las inversiones en ladrillo, una estrategia que ha mantenido durante años. Entre sus propiedades destacan varios inmuebles situados en algunos de los lugares más especiales para ella.

Dos de ellos son dos pisos situados en Zahara de los Atunes, entre los que destaca uno en particular que es donde pasa buena parte de sus periodos de vacaciones. Esta vivienda, utilizada como residencia vacacional familiar, se encuentra en una de las zonas más prestigiosas de la costa gaditana y su valor supera ampliamente el millón de euros.

A esta propiedad se suma su conocida casa de Madrid, un amplio chalé situado en una localidad del este de la capital. La vivienda cuenta con aproximadamente 300 metros cuadrados construidos y una extensa parcela ajardinada cercana a los 2.000 metros cuadrados. Se trata de una casa que ha mostrado en numerosas ocasiones a través de sus redes sociales y que se ha convertido en uno de sus refugios habituales cuando desarrolla proyectos profesionales en la capital. Su valor de mercado ronda los 900.000 euros.

El patrimonio inmobiliario de Paz Padilla también incluye una espectacular masía ubicada cerca de Girona. Construida originalmente en el siglo XVIII y reformada para adaptarla a las calidades de hoy en día, la finca está rodeada de varias hectáreas de terreno y cuenta con el encanto de la arquitectura tradicional de la masía. La presentadora disfruta de esta propiedad junto a familiares y amigos, aunque también la explota como alojamiento rural cuando no la utiliza: la masía tiene capacidad para 14 personas y en temporada alta se puede reservar por 3.700 euros a la semana.