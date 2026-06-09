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Paz Padilla

'El Show de Paz' llega muy pronto a Telecinco con Paz Padilla como presentadora

'El Show de Paz' llega muy pronto a Telecinco con Paz Padilla como presentadora
Paz Padilla regresa a Telecinco con 'El Show de Paz'. telecinco.es
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Paz Padilla regresa a Telecinco con 'El Show de Paz', un formato producido por Secuoya en colaboración con Mediaset España en el que habrá espacio para el humor, para las entrevistas con rostros conocidos y para conocer testimonios de "héroes anónimos".

Este nuevo programa, que se emitirá los sábados y los domingos tras Informativos Telecinco 15:00h y como predecesor de 'Fiesta', ofrecerá un espectáculo televisivo de dos horas con un tono cercano y optimista.

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