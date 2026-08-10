Natalia Sette 10 AGO 2026 - 12:40h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido con sus seguidores cómo se le pone la piel y explica el por qué

Marina García explica por qué tuvo que criar a su hermano cuándo tenía 16 años y dónde estaban sus padres

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Marina García ha vuelto a sincerarse con sus seguidores sobre un problema de salud que la acompaña desde hace años. Acostumbrada a compartir el día a día con su comunidad , la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido la fuerte reacción alérgica que ha sufrido y ha explicado de dónde viene.

La influencer ha compartido una imágen en la que se observa un fuerte sarpullido por todas sus piernas. Sus seguidores, preocupados por ella, han comenzado a llenar sus mensajes directos de preguntas. La sevillana, queriendo tranquilizarlos, ha explicado el origen exacto de las marcas en su cuerpo.

“Mi reacción en la piel me lleva pasando años, es urticaria por el cambio de temperatura, en este caso por el frío, mi piel reacciona de esa manera, empieza a ponerse muy muy roja y terminan saliéndome esos sarpullidos”, ha relatado.

Para dar más visibilidad al asunto, Marina ha publicado una captura de pantalla dónde se explica cuál es su afección. La urticaria frigore o alergia al frío: una reacción que provoca ronchas, picor e hinchazón al contacto con bajas temperaturas o agua helada, pudiendo derivar en mareos o desmayos en sus casos más graves.

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La creadora de contenido ha reconocido que, aunque intenta llevar una vida normal en verano, nota las consecuencias al bañarse. “Hay veces que si estoy mucho tiempo en el mar sí que al salir me pica, pero nada que no se me quite en unos minutos”, ha detallado la andaluza.

Ante las advertencias recibidas por parte de sus seguidores sobre los riesgos de esta condición, la pareja de Jesús Sánchez ha confirmado que ha llegado a sentir esos síntomas. “Me decís que puedo llegar a desmayarme, no lo dudo, hay veces que he estado bastante tiempo en el agua fría y me he tenido que salir porque empiezo a marearme, pero me niego a medicarme”, ha dicho rotunda.

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Lejos de dejar que esta patología le condicione el día a día, la influencer prefiere optar por la precaución antes que por los fármacos. “Simplemente si el agua está muy fría intento meterme y salirme rápido, lo voy controlando. La playa y el mar son de mis lugares favoritos del mundo, no quiero hacer de esto un problemón, lo iré controlando y evitaré al máximo lo que me lo produce”, ha sentenciado.