Natalia Sette 10 AGO 2026 - 14:36h.

El exconcursante de 'Gran Hermano DÚO' graba un video con sus dos hermanos y su padre respondiendo a críticas que llevan recibiendo toda la vida

Miguel Frigenti responde contundente a las declaraciones de Ana López sobre la situación en Ceuta

Compartir







Miguel Frigenti, envuelto habitualmente en sonadas polémicas como su reciente ataque a Adara Molinero por visibilizar su proceso de fertilidad, ha decidido utilizar su altavoz en redes sociales para abordar un asunto personal junto a su familia. El exconcursante de ‘GH VIP’ ha puesto a su padre frente a la cámara para responder contundentemente a las críticas recibidas por tener tres hijos gays.

El colaborador de televisión y sus dos hermanos han publicado un aplaudido vídeo para responder a uno de los prejuicios a los que se han enfrentado desde su juventud. “¿Qué hicieron mal vuestros padres? A lo largo de nuestra vida, nos han hecho mil veces esta pregunta por ser tres hermanos gays”, han arrancado explicando.

PUEDE INTERESARTE La historia de Miguel Frigenti y Adara Molinero: de la amistad al odio

Los tres hermanos han denunciado la cantidad de barbaridades que han tenido que escuchar con el paso del tiempo, desde acusaciones sobre la educación recibida hasta teorías que buscaban un origen médico o traumático. “Como si haber nacido así fuera el resultado de un 'fallo' o de algo que mis padres tuvieran que justificar”, han lamentado.

PUEDE INTERESARTE Miguel Frigenti denuncia los insultos homófobos que ha recibido junto a su pareja

Cansados de esta situación, han dado la palabra al verdadero protagonista de la publicación para mandar un importante mensaje. “Esta vez le hemos dejado el micro a nuestro padre para que responda él directamente. Creemos que lo que debería hacer un padre es educar en libertad y luchar para que sus hijos sean buenas personas”, han avanzado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

El progenitor del periodista está harto de que desconocidos cuestionen la crianza de sus hijos. “Yo soy el padre y estoy harto de que me hayan preguntado toda la vida qué he hecho yo para tener tres hijos gays. Me sorprende que la gente piense que he hecho algo malo”, ha declarado tajante.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El padre del influencer ha defendido el respeto y la libertad individual como el único pilar fundamental en la educación de su familia. “Yo solo quería que mis hijos fueran buenas personas y fueran felices. Ojalá todos los padres dejaran a sus hijos ser lo que son; la vida de nuestros hijos no nos pertenece, es su vida”, ha sentenciado con emoción.

“La vida de los hijos no le pertenece a nadie. Ojalá esto le sirva a más de uno”, han concluido los hermanos Frigenti. Estas sinceras declaraciones han emocionado a la comunidad del colaborador, que no ha tardado en reaccionar en comentarios. La gran mayoría de sus seguidores aplaudieron el discurso de su padre, esperando que todos los padres de hijos homosexuales fueran como él.