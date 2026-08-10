Lorena Romera 10 AGO 2026 - 14:23h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha posado con la hija de Alma Bollo, hermana del bebé que está en camino, en la recta final de su embarazo

Aguasantas comparte un vídeo con Jimena y muestra su reacción al sexo de su bebé

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Aguasantas Vilches atraviesa una de las etapas mas bonitas y especiales de su vida. La exconcursante de 'GH VIP' se encuentra en la recta final de su gestación, en plena semana 32 de embarazo, esperando con entusiasmo el nacimiento de su primer hijo, en común con Juan José Peña. Para inmortalizar este momento mágico antes de la llegada de Ángel, la pareja se ha hecho un reportaje fotográfico profesional junto a Jimena, hija de Alma Bollo (hermana del que fuera su pareja, Manuel Cortés) y Juan José Peña.

En la sesión de fotos, de la que han hecho partícipes a sus seguidores a través de Instagram, se puede apreciar la cercanía y el cariño que une a la familia. Jimena aparece abrazando cariñosamente la incipiente barriguita de Aguasantas y posando junto a su padre en estampas que reflejan la ilusión que le hace volver a convertirse en hermana mayor (ya tiene un hermano, ya que Alma Bollo tiene otro hijo, Miguel Jr, de un año, junto a su actual pareja).

En las imágenes también se puede ver la gran complicidad que existe entre ellas, algo de lo que Aguasantas se siente muy orgullosa: "Gracias, Dios mío, por cada uno de nosotros, por el amor que nos une y por este nuevo regalo que está creciendo. Quédate siempre en nuestro hogar, guíanos cuando no sepamos qué camino tomar, danos paciencia para entendernos y amor para cuidarnos".

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"Bendice nuestras vidas, nuestros sueños y a este pequeño que pronto llegará para cambiarlo todo. Que siempre caminemos juntos, de tu mano y bajo tu protección. En el nombre de tu hijo, Jesús, amén", escribe la creadora de contenido junto a estos posados familiares.

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Como era de esperar, la publicación no ha tardado en llenarse de muestras de cariño, comentarios de felicitación y me gustas por parte de sus seguidores y rostros conocidos del entorno televisivo, como Ares Teixidó, Cristina Porta o María Hernández. Con este reportaje, Aguasantas y Juan José Peña encaran las últimas semanas de dulce espera antes de tener por fin en brazos a su bebé.