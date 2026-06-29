La cocina de Violeta Mangriñán es un equilibrio perfecto entre elegancia y confort y demuestra cómo una reforma bien planteada puede transformar por completo una vivienda

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Violeta Mangriñán comparte con su pareja y sus dos hijas en Madrid una casa con nombre propio “Villa Canela”. Más allá de una simple vivienda, esta casa se ha convertido en un proyecto profundamente emocional, un refugio diseñado para reflejar su estilo de vida, sus recuerdos y la nueva etapa familiar que está viviendo. Cada estancia habla de ella.

Cada material, cada textura y cada elección decorativa tienen un significado especial. En “Villa Canela” conviven los detalles clásicos con elementos contemporáneos en una armonía sorprendente donde el verde actúa como hilo conductor de toda la decoración.

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Nada más cruzar la puerta, la vivienda recibe con un amplio espacio diáfano donde salón, comedor y cocina se integran de forma natural. El suelo de roble aporta luminosidad y calidez, mientras que el mobiliario en nogal oscuro introduce profundidad y sofisticación. La combinación resulta acogedora, elegante y tremendamente personal.

Sin embargo, si hay una estancia que resume perfectamente la esencia de la casa, esa es la cocina. Un espacio que ha vivido una de las transformaciones más impactantes de toda la reforma y que hoy se ha convertido en el auténtico corazón de la vivienda. ¡Analizamos el antes y después de la cocina de Violeta Mangriñán en “Villa Canela”!

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Antes de la reforma: una cocina básica con mucho potencial

Las obras la casa de Madrid de Violeta Mangriñán no fueron precisamente sencillas. El proceso de reforma estuvo lleno de decisiones importantes, cambios de rumbo y meses de trabajo para conseguir que cada rincón reflejara exactamente lo que la exconcursante de 'Supervivientes' imaginaba.

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La cocina original se encontraba en la planta inferior de la vivienda y, aunque contaba con algunos elementos muy valiosos, estaba lejos de transmitir la personalidad que hoy define la casa. Uno de sus grandes puntos fuertes era la luz natural. Gracias a sus enormes ventanales, el espacio disfrutaba de una luminosidad privilegiada durante todo el día. Además, al tratarse de una cocina abierta, mantenía una conexión fluida con el resto de la zona de día.

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Sin embargo, su estética resultaba demasiado genérica. El suelo de tarima marrón acompañaba una cocina blanca básica, con líneas sencillas y una encimera gris que cumplía su función pero carecía de carácter. Era un espacio práctico, sí, pero sin identidad propia. La distribución tampoco aprovechaba al máximo todas las posibilidades que ofrecía la estancia. Faltaban soluciones de almacenamiento, superficies de trabajo más generosas y una mayor conexión emocional con el resto del proyecto decorativo de la vivienda.

Una cocina moderna revestida de madera y diseñada para vivirla

Tras la reforma, la cocina experimentó un cambio absoluto. El resultado final poco tiene que ver con aquella estancia blanca y funcional que existía anteriormente. Hoy nos encontramos ante una cocina moderna, sofisticada y tremendamente cálida, donde cada centímetro ha sido estudiado para combinar estética y funcionalidad.

Aunque no se trata de una cocina especialmente grande, el diseño ha conseguido optimizar el espacio de forma magistral. Cada rincón tiene una función concreta y cada elemento ha sido pensado para facilitar la vida diaria de una familia con niños pequeños. Uno de los aspectos que más llama la atención es la enorme capacidad de almacenamiento. Los muebles integran soluciones inteligentes que permiten mantener el orden sin renunciar a una imagen limpia y elegante.

La gran protagonista es una espectacular isla central que concentra buena parte de la actividad cotidiana de la casa. Repleta de cajones y espacios ocultos, se convierte tanto en superficie de trabajo como en punto de encuentro familiar.

Pero si existe un elemento capaz de captar todas las miradas es la impresionante piedra verde natural de X-Stone que preside la cocina. Su tonalidad aporta personalidad, exclusividad y un fuerte carácter decorativo. Lejos de ser un simple acabado, esta piedra se convierte en una declaración de intenciones que conecta perfectamente con el color verde presente en diferentes espacios de Villa Canela.

La conexión con el jardín

Más allá de los materiales o el diseño, existe un detalle que transforma por completo la experiencia de esta cocina, su relación directa con el exterior. La estancia se abre mediante un gran ventanal hacia el jardín y la piscina, creando una conexión visual constante con el paisaje. Desde la isla central es posible contemplar el jardín, observar a las niñas jugando o simplemente disfrutar de las vistas mientras se cocina. Esta relación entre interior y exterior se ha convertido en una de las características más especiales de toda la casa.

La zona se completa con unas delicadas cortinas tipo visillo en color crema que caen hasta el suelo. Su tejido ligero filtra la entrada de luz natural y aporta una atmósfera suave y acogedora. Durante las horas centrales del día, la luz atraviesa la tela creando un ambiente especialmente cálido que transforma por completo el espacio.

El corner de café: uno de los rincones más sofisticados

Entre todos los detalles cuidadosamente diseñados de la cocina existe un espacio que destaca especialmente por su encanto, el corner de café. Uno de los aspectos más llamativos es la continuidad visual creada entre la pared y la encimera. Ambos elementos comparten el mismo acabado, generando una sensación envolvente y elegante que aporta unidad al conjunto.

Las butacas altas tapizadas en tela gris claro añaden el toque final. Su diseño elegante invita a sentarse tranquilamente para disfrutar de un café, trabajar unos minutos o simplemente contemplar las vistas al jardín.