Celia Molina 29 JUN 2026 - 11:04h.

La actriz, que dio vida a Mónica Geller en 'Friends', ha roto con su pareja, el bajista y pianista de Snow Patrol, Johnny McDaid

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El 'Daily Mail' ha sido el primer medio en dar la noticia de la ruptura de Courteney Cox, la actriz que dio vida a la inolvidable Mónica Geller en 'Friends' y el componente de la banda Snow Patroll, Johnny McDaid. Ambos mantenían una relación estable desde el año 2015, aunque se conocieron un poco antes, en el 2013, gracias a la mediación del cantante Ed Sheeran.

En aquel momento, Sheeran vivía (temporalmente) en la casa que Cox tenía en Los Ángeles y organizó una fiesta para famosos, entre los que se incluía la invitación a su gran amigo, Johnny McDaid. Además de ser conocido por formar parte del grupo Snow Patrol - que triunfó mundialmente con su tema 'Chasing Cars' - , Jonnhy fue también uno de los productores y compositores de canciones como 'Shape of you' o 'Photograph'; de ahí su inquebrantable unión con el anfitrión de la fiesta.

Fue, por tanto, Ed Sheeran quien les presentó, sin imaginar que ambos se iban a enamorar de inmediato, llegando incluso a comprometerse. Tras el compromiso de boda, sin embargo, se separaron de forma abrupta, volviendo a retomar su relación en el año 2015, esta vez, sin una promesa de matrimonio en el horizonte.

"Simplemente llevaban vidas diferentes"

Desde entonces, han sido una de las parejas más sólidas de Estados Unidos, si bien, según el Daily Mail, habrían puesto fin a su relación a finales del 2025. En cuanto a los motivos de tan sonada ruptura, su entorno ha declarado que la distancia que había entre los dos provocó que llevaran vidas "totalmente diferentes".

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Courteney, de 62 años, vive en Los Ángeles, mientras que McDaid, de 49 años y nacido en Irlanda del Norte, ha residido todo este tiempo (y principalmente) en Londres, aunque la pareja solía repartir su tiempo entre Estados Unidos y el Reino Unido. Al confirmar su separación, un amigo suyo declaró: "Johnny habla muy bien de Courteney. Tenían una relación muy profunda y siguen manteniendo una relación extremadamente amistosa. Son grandes amigos y se quieren mucho el uno al otro", apunta el medio británico.

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"No ha sido una ruptura desagradable"

"No ha sido una ruptura desagradable. Simplemente habían llegado a un punto en el que llevaban vidas diferentes", concluyó el amigo de la ya expareja. La última vez que se les vio juntos en público fue cuando asistieron al US Open en septiembre de 2025. Antes de eso, la actriz celebró en julio el 48 cumpleaños del músico con una tierna publicación en Instagram.

"Feliz cumpleaños al hombre que es capaz de hacer casi cualquier cosa", escribió Cox junto a unas fotos de McDaid actuando en el escenario, pilotando un avión y sonriendo a su lado con un pez que había pescado. "Te quiero siempre, J", terminó, siendo ésta su última declaración pública de amor hacia el instrumentista.

Desde que trascendió la noticia de su ruptura, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre la misma. La última publicación de la actriz en sus redes está dedicada a la muerte del director y productor Jimmy Burrows, que se encargó de dirigir el piloto de 'Friends' y con quien todos los "niños", como él llamaba al elenco de la famosa sitcom, mantuvo una buena relación.