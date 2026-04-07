La actriz es la única estrella de la popular serie que sigue casada y nunca se ha divorciado. Ahora, se ha sincerado sobre su papel en 'Friends'

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Si hay un personaje imposible de olvidar en 'Friends', ese es Phoebe Buffay, interpretado por Lisa Kudrow. Excéntrica, impredecible y sincera hasta el extremo. Era el alma más libre del grupo. Podía pasar de cantar su famosa 'Smelly Cat' en el Central Perk a ironizar sobre su dura infancia en un instante. No tardó en convertirse, junto a Chandler Bing -Matthew Perry-, Joey Tribbiani -Matt LeBlanc-, Monica Geller -Courteney Cox-, Rachel Green -Jennifer Aniston- y Ross Geller -David Schwimmer-, en uno de los personajes más queridos de la 'sitcom'. De hecho, Kudrow fue la primera del elenco en ganar un Emmy gracias a Buffay.

"No había ningún plan para mí, ni expectativas sobre el tipo de carrera que podría tener. Solo se decía algo así como: 'Vaya, qué suerte tiene de haber entrado'. A nadie le importaba yo. En ciertos departamentos de mi agencia de representación, simplemente me llamaban la sexta amiga", ha confesado ahora, a sus 62 años y más de tres décadas después del estreno de la serie, en una entrevista con 'The Independent'.

Y es que, detrás de aquella mujer extravagante y caótica se encontraba una actriz muy diferente en la vida real, con una personalidad mucho más reservada y discreta de lo que su personaje podría hacer pensar. Kudrow nunca imaginó que aquel papel cambiaría su vida para siempre.

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Su matrimonio con Michel Stern

Cuando consiguió el papel en 'Friends' en 1994, su carrera todavía estaba despegando. Lo que tampoco sabía era que, mientras su fama crecía día tras día, su vida personal también iba a vivir uno de sus capítulos más importantes: conocer a su marido y formar con él una familia en pleno rodaje.

Su historia de amor con Michel Stern empezó de forma atípica. De hecho, la primera vez que se vieron, él estaba saliendo con otra mujer, que además era compañera de piso de Kudrow. Ella, por su parte, salía de una ruptura con el humorista Conan O'Brien, con quien mantuvo una relación durante años en la década de los 80 y quien ahora es uno de sus íntimos amigos.

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Años después, el destino volvió a cruzar sus caminos. Esta vez ambos estaban solteros y empezaron a conocerse de verdad. En 1995 decidieron casarse, cuando 'Friends' ya empezaba a convertirse en un fenómeno televisivo. A día de hoy, es la única estrella de la serie que sigue casada y nunca se ha divorciado.

Su boda fue especialmente discreta. Desde el principio decidieron proteger su relación de Hollywood. Stern, ejecutivo publicitario francés, nunca ha buscado protagonismo mediático.

"Siento que lo más afortunado que me ha pasado fue conocer y enamorarme del hombre con el que iba a pasar el resto de mi vida antes de 'Friends', justo antes", reveló a 'The Hollywood Reporter' el pasado mes de marzo.

La historia detrás de su embarazo durante 'Friends'

Tres años después de su boda, Lisa se quedó embarazada de su único hijo, Julian Murray, que llegó al mundo el 7 de mayo de 1998. Un embarazo que coincidió con el rodaje de la cuarta temporada de 'Friends', y en lugar de esconderlo, los guionistas decidieron incorporarlo a la historia.

Así nació la famosa trama en la que Phoebe se convierte en madre por gestación subrogada de los trillizos de su hermano. Lo que muchos espectadores no sabían es que la barriga que veían en pantalla era real, un detalle que hizo que aquella temporada fuera la más especial para Kudrow.

"Los seis nos juntábamos detrás de cámaras y decíamos: '¡Qué bien, que tengáis un buen espectáculo, os queremos, os queremos, os queremos, os queremos!'. Y cuando estaba embarazada, me decían: '¡Que tengas un espectáculo estupendo, te queremos, te queremos, te queremos, pequeño Julian!'. Era tan tierno. Porque ya sabíamos que iba a ser un niño y que ese iba a ser su nombre… Era muy bonito que le incluyesen", señaló la actriz a la revista 'People' en 2018.

Tras el nacimiento de su primer y único hijo, Kudrow decidió priorizar su familia tanto como su carrera. Aunque continuó trabajando después del final de 'Friends' en 2004, siempre ha sido selectiva con sus proyectos para poder dedicar tiempo a su vida personal.

Todo sobre su hijo, con quien comparte pantalla por primera vez

En 2021, la actriz desveló una graciosa anécdota: cuando su hijo era pequeño, creía que Jennifer Aniston era su madre. "Durante un tiempo, en el colegio, la gente lo estaba viendo. Y él sintió que tenía que hacerlo, para poder participar en lo que estaba viendo todo el mundo. Y sí que pensaba que todos los demás, que no eran yo, eran muy divertidos en la serie. Solía visitar el set de rodaje y se confundió un poco. Sé que estaba muy obsesionado con Jen. Salía volando a su regazo. Y bueno, ella es encantadora, tenía sentido. Pero luego, en casa, la veía en la televisión y decía, '¡Mami!'".

Julian, que este año cumple 28 años, creció lejos del ruido mediático a pesar de tener una madre mundialmente famosa. Sus padres intentaron darle una educación lo más normal posible, aunque acabó siguiendo los pasos de su madre.

Estudió producción cinematográfica en la Universidad del Sur de California y se graduó en 2021, y desde entonces, ha trabajado en proyectos relacionados con la industria audiovisual, especialmente en edición y producción. De hecho, este año ha sido la primera vez que madre e hijo han compartido pantalla.

Julian aparece en los títulos de crédito de la tercera temporada de 'The Comeback', la serie con la que Kudrow ha vuelto a la actuación como protagonista y productora, junto a Michael Patrick King. Ambos también posaron juntos en el 'photocall' de la serie, dejando claro la estupenda relación que mantienen.