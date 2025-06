Juan Arcones 22 JUN 2025 - 11:00h.

La popular actriz de ‘Friends’ es una de las estrellas que más ha criticado el mundo de la cirugía estética

Las feroces críticas a su aspecto que recibió durante comienzos de 2010 le hicieron replantearse varios de los retoques que se estaba haciendo

Para la generación nacida entre los 80 y los 90, siempre habrá una serie de referencia: ‘Friends’. La sitcom por excelencia cambió la forma de hacer ficción televisiva. Sus diálogos, sus expresiones, sus situaciones a veces surrealistas y, sobre todo, sus personajes, la convirtieron en un éxito arrollador en todo el mundo. Aunque sus seis protagonistas tuvieron suerte dispar en sus carreras, todos ellos se hicieron mundialmente famosos. Con Jennifer Aniston en cabeza, seguida de Courteney Cox, Lisa Kudrow y sus compañeros masculinos David Schwimmer, Matthew Perry y Matt LeBlanc. Pero antes de llegar la mítica serie, solo uno de ellos parecía tener ya una carrera consolidándose: Courteney Cox.

La actriz, que abandonó Arquitectura para dedicarse al mundo de la interpretación, tuvo un debut de lo más curioso: en un video de Bruce Springsteen. Concretamente, ‘Dancing in the dark’. Y se sacaba unos pasos de baile perfectos para el momento. Estrenado en 1984 y dirigido por Brian de Palma, el video fue un éxito y convirtió a Courteney en un icono. “Bruce Springsteen es tan increíble... Dios, es tan increíble. Me encanta esa canción", dijo Cox en una entrevista para Sirius XM. "Me da un poco de vergüenza porque siento que, cuando veo el vídeo, cuando lo veo... quiero decir, Dios. ¿Has visto mi baile? Fue patético. No soy una mala bailarina, pero fue horrible. Estaba tan nerviosa”.

Tras este debut tan atípico (aunque recordemos que, por ejemplo, el debut Jennifer López fue en un video de Janet Jackson), Courteney no paró de trabajar: protagonizó ‘Masters of the universe’, interpretó a la novia de Michael J. Fox en la serie ‘Enredos de familia’ o participó en la secuela de ‘Ace Ventura’ junto a Jim Carrey. Pero lo más importante: protagonizó ‘Friends’, dando vida a Monica Geller, y ‘Scream’, el slasher de Wes Craven que dio la vuelta al género del terror, interpretando a la periodista Gale Weathers. Aunque curiosamente fue la única de sus compañeros de reparto de la serie que nunca fue nominada a ningún premio. “Cuando el resto de miembros del equipo han sido nominados excepto yo, sí, definitivamente era algo que me dolía. Estaba contenta por ellos, pero hubo un momento que pensé, 'Oh, ¿soy la única?' Dolió”.

Con el paso del tiempo, Courteney, que cumple este 15 de junio 61 años, ha seguido trabajando incansablemente. Por ejemplo, en la serie ‘Cougar Town’, donde sí consiguió una nominación. Esta vez, a los Globos de Oro. Aunque fue muy criticada por sus retoques estéticos. Una reseña temprana de ‘Cougar Town’ publicada por Hollywood Chicago en 2009 señalaba que la serie “huele a desesperación” y criticaba cómo la actriz, a través de su personaje, parecía "forzar una imagen juvenil que no encajaba con su madurez". O The Independent, que criticaba la “tonificada, bruñida y esculpida” apariencia de Cox. Así quedaba en evidencia la continua presión sufrida por las mujeres en Hollywood, a las que no se permite envejecer.

"Me arrepiento"

Pero Courteney, con el paso de los años, ha sido una de las figuras de Hollywood que más abiertamente ha hablado sobre su experiencia con la cirugía estética y los retoques faciales. La actriz se sometió a diversos procedimientos con el objetivo de mantener una apariencia juvenil pero, con el tiempo, llegó a arrepentirse de muchas de estas decisiones. En multitud de entrevistas, Cox ha compartido cómo la presión de la industria del entretenimiento y el deseo de conservar su juventud fueron sentimientos demasiado fuertes para ella, provocando su adicción a retocarse estéticamente.

Sin embargo, con el tiempo, comenzó a notar que su rostro había cambiado de manera drástica y que ya no se reconocía a sí misma. En una conversación en el programa ‘Running Wild with Bear Grylls’, admitió haberse precipitado en muchos de esos retoques. “He hecho cosas de las que me arrepiento y, afortunadamente, son cosas que se disuelven y desaparecen. Así que eso es bueno, porque no siempre ha sido mi mejor aspecto” .

En una entrevista con El País, también confesó no haberse dado cuenta de lo rara que se la veía con todas esas inyecciones, reflexionando sobre cómo afecta a las mujeres la presión social y las expectativas en torno a la belleza. “Hay una presión para mantener la imagen que no depende solo de la fama, es solo por ser mujer”, explicó en Infobae. "Es un efecto dominó", dijo en Gloss Angeles Beauty Podcast. "No te das cuenta de que te ves un poco apagada, así que sigues haciéndote más, porque te ves normal a ti misma. Te miras en el espejo y dices: 'Eso se ve bien'. No te das cuenta de lo que le parece a la persona de fuera […]. "Metí mucho la pata y, por suerte, pude revertir la mayor parte. Y ahora simplemente soy mayor”.

Y es que envejecer en Hollywood siendo mujer siempre ha sido un gran problema a tratar. Que se lo digan a actrices como Renee Zelwegger, Meg Ryan o incluso Uma Thurman. No se les permite hacerse mayores. Los papeles empiezan a escasear y siempre hay una nueva hornada de jóvenes actrices dispuestas a todo. Ya lo decía Cristal Connors en ‘Showgirls’: “Siempre hay alguien más joven y más hambriento detrás de ti en las escaleras”. Eso sí, Hollywood suele ayudar a dar ese último empujón. Al menos Courteney pudo revertir las cosas a tiempo, y ahora luce más natural que nunca. Además, ha regresado a la saga de ‘Scream’ y acaba de fichar por una serie de Netflix en la que será la protagonista.