También dirigió los pilotos de 'Dos hombres y medio' y 'The Big Bang Theory'

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James Burrows, director de las más famosas comedias para televisión, como 'Friends' y 'Will & Grace', ha muerto a los 85 años. Así ha informado a la revista People sin dar más detalles sobre su fallecimiento.

James Burrows fue el responsable durante décadas de provocar buenos momentos como director de comedias televisivas, que se han vuelto clásicas como 'Cheers', 'Taxi', “Friends” y 'Will & Grace'.

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Su familia ha confirmado su fallecimiento en un comunicado difundido por la revista People: James Burrows “falleció pacíficamente hoy, rodeado de su familia”, aunque no ha aclarado el lugar o las causas de su muerte.

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Burrows, que se mantuvo siempre detrás de las cámaras, se especializó en sitcoms (comedias de situación y dirigió las más famosas series de los últimos años en la televisión estadounidense, pero trascendieron a nivel global, como Friends. Su nombre, sin embargo, aparecía brevemente en pantalla durante los créditos iniciales; sin embargo, todos conocían su trabajo.

Se le reconoce como uno de los primeros directores de comedias de situación que amplió el formato habitual de grabación multicámara, pasando de usar tres cámaras a cuatro dándole más dinamismo a las escenas con numerosos personajes.

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Burrows: de 'Friends' a 'Dos hombres y medio'

Burrows comenzó su trayectoria televisiva cuando tenía 35 años, en 1974, dirigiendo capítulos de diferentes series para televisión, como 'The Mary Tyler Moore Show', 'The Bob Newhart Show 'y ''Laverne & Shirley'. Fue cocreador de 'Cheers' y dirigió la mayoría de sus 273 capítulos, así como todos los de la serie 'Will and Grace'.

También dirigió los capítulos de éxitos de 'Frasier', 'Friends' y 'Mike & Molly', así como los pilotos de 'Dos hombres y medio' (Two and a Half Men” y 'The Big Bang Theory'.

En sus memorias, Burrows escribió que “las mejores sitcoms trascienden la pantalla y trascienden la pantalla; atrapan al público por la garganta y por el corazón”.