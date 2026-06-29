Natalia Sette 29 JUN 2026 - 12:20h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte con su comunidad que va a pasar por quirófano para cambiar algo que le genera mucho complejo

Keyla Suárez, de ‘LIDLT’ actualiza el estado de su calva tras ponerse en manos de profesionales

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Keyla Suárez continúa compartiendo con total naturalidad cada uno de los capítulos que marcan su día a día y su evolución personal. Tras haber preocupado a su comunidad de seguidores por un preocupante problema de salud capilar , la que fuera la soltera favorita de Adrián Blanch en ‘La isla de las tentaciones’ ha querido ahora dar un importante paso en su transición que cambiará su vida para siempre.

La exconcursante de 'Solos' ha decidido dar un paso definitivo y crucial en su transición, revelando a sus fieles fans que se va a someter a una intervención médica muy esperada. A través de un vídeo cargado de emoción, Keyla se ha sincerado por completo frente a la cámara sobre la inminente cita médica que tiene programada en su calendario. “Dentro de unos días me voy a hacer una cirugía que va a cambiar una de las partes más importantes de mi vida”, ha comenzado confesando.

La creadora de contenido ha asegurado que se trata de "algo muy íntimo", pero que se siente preparada para compartirlo. La canaria ha desvelado el procedimiento exacto al que va a recurrir: “Me voy a hacer una glotoplastia, me voy a operar la voz”, ha explicado, aclarando además que se pondrá en manos del mejor doctor que ha podido encontrar para la ocasión.

La glotoplastia es una intervención quirúrgica diseñada para elevar el tono de la voz y hacerla más aguda. Consiste en una reducción de la longitud de las cuerdas vocales mediante una sutura de la parte anterior de las dos cuerdas. Con esto se consigue una laringe más pequeña y con mayor tensión, que hace que la voz suene más aguda.

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Para la creadora de contenido, la decisión no ha sido un simple impulso, sino el resultado de un largo periodo de reflexión. De hecho, estuvo a punto de realizarse la operación mucho antes: “Me la iba a hacer hace tres años pero necesitaba reflexionar lo suficiente como para poder dar el paso”, ha reconocido de lo más honesta.

Durante este tiempo, Keyla ha intentado aceptar sus cuerdas vocales, pero a pesar del trabajo interno, no ha conseguido sentirse 100% agusto. “Durante estos años he estado esforzándome muchísimo para poder identificarme con ella pero no lo consigo”, ha desvelado con dolor.

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Fiel a su papel como referente del colectivo, la extentadora ha querido lanzar un importante mensaje de respeto hacia las diferentes realidades de las identidades de género. “No quiere decir que todas las mujeres trans deban operarse ni seguir mi mismo camino. Esto ha sido mi decisión”, ha dicho con firmeza.

Para ella, este cambio responde a un complejo que lleva arrastrando desde hace años y que no ha logrado superar. “Necesito hacerlo para poder estar más cómoda conmigo misma. Me acompleja desde que soy adolescente”, ha explicado con honestidad. Para hacer ver a sus seguidores todo lo que le ha afectado, ha compartido lo que ha hecho durante toda su vida.

“Siempre que conozco a alguien o me toca hablar en público, siempre he fingido la voz, a tal punto de hacerme daño en la garganta”, ha desvelado con total crudeza. Ahora, con la operación a la vuelta de la esquina, la influencer reconoce estar inmensamente feliz y a la vez asustada por saber cómo será su nueva voz. Keyla confía profundamente en el trabajo del equipo médico y compartirá el resultado en cuanto pueda.