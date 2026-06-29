Lidia González 29 JUN 2026 - 13:12h.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se niega categóricamente a hacerse una vasectomía y le cuenta a Patri Pérez por qué

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Lester Duque ha tenido una intensa conversación con Patri Pérez en la que han acabado teniendo algunas discrepancias que han querido resolver frente a las cámaras de mtmad. Después de sincerarse sobre los límites a los que llegó su relación en el pasado, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica el motivo por el que no quiere someterse a una vasectomía. El influencer lo tiene claro y no ha dudado en hablarlo, frente a frente, con su pareja. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que han dicho en su conversación, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Desde hace unos meses, ambos han dejado muy claro que no quieren tener más hijos y que iban a poner algún tipo de remedio para solucionarlo. Ahora, ha llegado la hora de hablar sobre las distintas opciones que tienen y, cuando se pone sobre la mesa la posibilidad de la vasectomía, el canario se niega en rotundo. Después de haber protagonizado una romántica pedida con la catalana, el creador de contenido ha sido muy tajante con ella cuando le ha rebatido sus argumentos: “No uses la psicología barata”.

La decisión de Patri Pérez para no tener más hijos: su visita al hospital

Después de haber tenido esta tensa conversación con su pareja, llega el momento de que Patri Pérez tome una importante decisión para no tener más hijos. A pesar de que no pudo realizarse la ligadura de trompas por no tener un parto con cesárea, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ tiene muchas opciones por las que decantarse; entre ellas, someterse a esta intervención. Una vez ha decidido el paso que quiere dar, la influencer acude al hospital: “Voy a dejar de ser una mujer reproductiva”. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha pasado, en exclusiva, para Mediaset Infintiy!