La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' explica el motivo por el que ha decidido congelar las células madre del cordón de su segunda hija

Patri Pérez aclara el lugar en el que va a dar a luz a su hija con Lester Duque

Patri Pérez comienza el video anunciando la importante decisión que ha tomado junto a Lester Duque. Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ van a congelar las células madre del cordón umbilical de su segunda hija en común, Cala. La influencer aclara los motivos y enseña el kit que tendrá que llevar al hospital el día del parto .

Tras celebrar el baby shower junto a Lester Duque, Patri se centra en planificar la llegada de Cala al mundo. Algo que admite que no hizo con Río por falta de tiempo fue organizar el congelado de células madre. Decidida a que esta vez no le pase lo mismo, lo ha pedido con un mes de antelación. “Es una decisión muy importante que he tomado con Lester”, comienza diciendo. Nerviosa, Patri abre el paquete que contiene todo lo necesario para la extracción de células. “Esto son botecitos para la sangre”, dice enseñándolos a cámara.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ admite que se ha informado mucho al respecto, pues quería hacerlo desde su primer embarazo. Aparte de leer bastante sobre el tema, ha contactado con profesionales que la han aconsejado. “Lo hacen muchísimo hospitales”, asegura la creadora de contenido. Patri explica que debe ir con el ‘kit’ completo el día del parto para que lo tengan listo cuando Cala nazca.

Patri Pérez explica los motivos por los que ha decidido extraer células madre del cordón umbilical de Cala

Patri Pérez ha querido también explicar por qué ha decidido congelar las células madre a pesar de su elevado precio. “Tienen la capacidad de regenerar la médula ósea y el sistema inmunitario cuando está deprimido”, desvela. La influencer ahonda en todos los beneficios que tienen y confiesa por cuántos años podrá mantener el cordón umbilical congelado. “Le pueden servir a Río”, asegura.

Patri Pérez y Lester Duque han tomado una importante decisión por el bien de la salud de su hija. Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ han comprado todo lo necesario para poder congelar las células madre del cordón umbilical de su segunda hija en común. Además de enseñar todo lo que contiene el kit, Patri se sincera sobre sus preocupaciones en esta etapa final del embarazo y compara los síntomas que tuvo la primera vez y esta ¡No te pierdas nada!