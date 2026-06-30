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Julia Garrigós

Julia Garrigós, de ‘LIDLT’, cuenta la manía que tiene para dormir y cómo afecta en su relación con Luis Capa

Julia cuenta la manía que tiene para dormir: así afecta en su relación Mi momento Temporada 1 Top Vídeos 207
Momentazo de 'Mi momento': Julia Garrigós cuenta la manía que tiene para dormir. mtmad
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Julia Garrigós se ha sincerado sobre un aspecto de su vida completamente desconocido hasta la fecha y ha explicado todos los detalles al respecto. Después de contarlo todo sobre su operación de pecho y enseñar su cicatriz, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta la manía que tiene para dormir. La influencer ha querido ser muy sincera al respecto y devela cómo afecta en su relación con Luis Capa esta situación. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha dicho, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Me acostumbré”, comienza explicando la creadora de contenido y asegura: “Si no, no puedo dormir”. La influencer ha confesado el motivo por el que ha desarrollado este hábito sin el cual le es imposible conseguir conciliar el sueño. Además, después de hacer un comunicado tras su paso por ‘La isla de las tentaciones’, cuenta lo que tiene que hacer su pareja para ayudarla lo máximo posible.

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La creadora de contenido anunciaba, en su reencuentro de ‘La isla de las tentaciones’, que había comenzado a acudir a terapia de parejas tras esta experiencia para consolidar su relación y mejorar los errores que han cometido. Ahora que ha pasado tiempo desde entonces, Julia Garrigós habla de su relación actual con Luis Capa y confiesa cómo ha influido en ellos realizar estas terapias.

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Además, ha querido mostrarse muy clara para hablar sobre su futuro junto al que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ y se ha pronunciado sobre un tema muy importante. La influencer se sincera sobre sus planes de ser madre con su pareja y cuenta todos los detalles sobre la decisión que ha tomado al respecto. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha explicado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

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