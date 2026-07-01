Celia Molina 01 JUL 2026 - 17:01h.

El tanatorio Àltima Viladecans ha confirmado a Informativos Telecinco la muerte del exintegrante del legendario grupo musical

Muere de forma repentina Manolo Arjona, uno de los históricos integrantes de Locomía, a los 58 años

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Informativos Telecinco, a través del tanatorio Àltima Viladecans, ha confirmado la inesperada muerte de Manolo Arjona, uno de los integrantes del grupo musical Locomía, cuyos miembros han ido variando en sus distintas épocas y generaciones.

Según la información del diario 'El Español', el cantante, que también se encargó de diseñar los trajes - con hombreras kilométricas - que lucieron los miembros de la agrupación original, murió de forma repentina en la madrugada de este miércoles, 1 de julio.

"Se acostó y no se levantó", apunta el mismo medio, revelando también que el artista pasó la jornada del día anterior "pintando", la afición a la que dedicaba su tiempo libre en los últimos años, en los que vivió retirado. El deceso se produjo en su residencia de Viladecans y su cadáver será trasladado al tanatorio "durante las próximas horas", según la responsable del centro funerario.

La causa de la muerte de Arjona no ha sido revelada

Su excompañero, Luis Font, ha corroborado la noticia con el mensaje de despedida que le ha dedicado a Arjona en sus redes sociales: "Hoy su luz se ha elevado al cielo, pero su recuerdo vive con nosotros. Tu luz seguirá brillando en cada recuerdo. Siempre en nuestros corazones" ha escrito en un sentido storie. Pero ésta no es, en absoluto, la primera desgracia registrada entre los exmiembros del revolucionario grupo.

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Indigencia, cáncer y otras muertes fulminantes

El propio Luis Font ha sido protagonista de varias entrevistas en los últimos años, en las que ha reveló la precaria situación que vivió tras su fugaz fama y sus problemas de adicción. Font llegó a "vivir en la calle" y se vio obligado a cantar en el metro para poder subsistir y salir de la "depresión" en la que se vio inmerso por su mala situación.

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Santos y Frank Romero murieron con un mes de diferencia

Peor aún fueron las noticias que su hermano, Xavier Font, el fundador de Locomía, dio en el año 2024, cuando anunció que padecía cáncer de próstata y que iba a luchar "con todas sus fuerzas" para superarlo. Pero, sin duda, los miembros más desafortunados del grupo, ahora con Arjona incluido, son los que murieron de forma trágica y prematura, como fue el caso de Frances Picas, Santos Blanco y Frank Romero, hasta la fecha.

Picas falleció en 2023 y las causas de su muerte tampoco se hicieron públicas. En aquellos años, ya se había apartado del mundo de la música para estudiar la carrera de piscología, mientras se ganaba la vida trabajando como portero en una residencia de ancianos. Francesc también sufrió una depresión al salir de Locomía a intentar, sin éxito, iniciar una carrera en solitario, lo que, al igual que Font, le causó graves problemas económicos. Su familia siempre ha mantenido su muerte en la estricta intimidad.

Santos Blanco y Fran Romero, por último, murieron en el intervalo de un mes en el año 2018. El primero sufrió un trombo pulmonar mientras dormía en un albergue de la ciudad de Gijón; y, el segundo, en Huelva, por una infección bacteriana fulminante, que derivó en la inflamación de su cerebro. Ambos tenían 46 años.